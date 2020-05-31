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الصحة: كل الحالات المصابة بـ كورونا وتم عزلها منزليا شُفيت تماما.. فيديو

الأحد 31/مايو/2020 - 10:10 م
العزل المنزلي
العزل المنزلي
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حمزة شعيب
ناشد الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، المواطنين بالذهاب إلى المستشفى حال الشعور بأعراض لفيروس كورونا.


وقال عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،"إن القوافل الطبية بوزارة الصحة تجول كافة المحافظات لتقديم الرعاية الصحية لمصابي فيروس كورونا، مؤكدا أن الكمامة الجراحية أحادية الاستخدام الأفضل لمواجهة كورونا.


ونوه وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إلى أن كل الحالات المصابة بكورونا وتم عزلها منزليا شفيت تماما، مردفا:" ليست كل الحالات فى حاجة إلى أسرّة".


وأكد رفع كفاءة الخط الساخن 105 الخاص بوزارة الصحة، وزيادة القدرة الاستيعابية الخاصة بها.


وأوضح أن مسحات فيروس كورونا تجرى في المعامل المركزية لوزارة الصحة وفروعها فضلا عن معامل المستشفيات الجامعية، مؤكدا عدم وجود أي مشكلات متعلقة باستقبال المرضى في المستشفيات.

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