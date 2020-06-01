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أخبار البلد

بعد إصابة 3 مذيعات بـ كورونا .. شاهد رسالة ريهام سعيد لهن

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:16 ص
صدى البلد
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منار نور
وجهت الاعلامية ريهام سعيد رسالة الي الاعلاميات اللاتي اعلنّ اصابتهن بفيروس كورونا امس.

ونشرت "سعيد" صورة للاعلاميات المصابات بفيروس كورونا عبر صفحتهن وعلقت قائلة :  ربنا يا رب يشفيكوا و يرجعكوا بيوتكوا في اسرع وقت .. أرجو الدعاء لزملائي هما في امس الحاجه لدعواتكم " .


وكتبت آية عبد الرحمن، على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، "الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا"، مطالبة بالدعاء لها بالشفاء.

فيما أكدت مصادر مقربة من الإعلامية ريهام السهلى لـ "صدى البلد"، إصابتها أيضًا بفيروس كورونا، ومكوثها الآن فى أحد مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة لتلقى العلاج.

من جانبها، أكدت مصادر لـ "صدى البلد" من ماسبيرو، إصابة المذيعة إلهام النمر مقدمة نشرة التاسعة في التلفزيون المصري بفيروس كورونا 
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