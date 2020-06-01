نائب محافظ أسوان في العزل المنزلي بعد إصابتها بـ كورونا.. فيديو

قالت غادة يحيى أبو زيد نائب محافظ أسوان، إن أعراض إصابتي بفيروس كورونا ظهرت علي منذ 15 يوما وقمت بأخذ بعض الأدوية الخاصة بالبرد لمدة 4 ايام وبعد ذالك اختفت الأعراض.





وأضافت غادة يحيي خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع علي القناه الاولي المصرية، أن خلال هذه الفترة قمت بالعزل المنزلي ولم اذهب الا لزيارة أخي في العيد وبعدها ارتفعت درجة حرارته وقمنا بعمل المسحة.





وأوضحت غادة يحيى ، أن بعد ذلك قمنا بعمل أشعة وتحاليل وبعدها قمنا بعمل المسحة واثبتت أنني أنا المصابة.





وتابعت: أن أسرتي لا يوجد بها إصابات وذالك لأنني كنت اتبع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية الأزمة ومن ضمنهم الكحول وهي كانت السبب في عدم انتشار الإصابة .





واستكملت: من الضرورى ان يتبع جميع المواطنين الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة حتي لا تحدث زيادة في الاصابات.