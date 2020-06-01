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فن

أجرت عملية جراحية .. أمينة تستأصل ورما في الحالب | تفاصيل

الإثنين 01/يونيو/2020 - 06:26 م
امينة
امينة
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أحمد إبراهيم
أجرت الفنانة أمينة عملية جراحية خطيرة فى الحالب وذلك بعد اكتشاف إصابتها بورم فى الحالب. 


وقالت مصادر مقربة من أمينة لـ صدى البلد انها أجرت جراحة فى الحالب بعد ان خضعت لبعض التحاليل والاشعات واكتشفت وجود ورم ليفى فى الحالب. 


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وأضافت المصادر قائلة إنها حاليا بحالة صحية جيدة وتعيش فترة نقاهة بعد اجراء العملية. 


كانت امينة نشرت مؤخرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورة للفنان الراحل حسن حسنى ونعته ببعض الكلمات المؤثرة. 


وقالت أمينة : "الله يحرمك يا عم حسن يا راجل يا طيب يا محترم".
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