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أخبار البلد

البابا تواضروس يبارك مياه النيل في الاحتفال بعيد دخول السيد المسيح مصر.. صور

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:41 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
صلى قداسة البابا تواضروس الثاني قداس عيد دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة أرض مصر اليوم  بكنيسة السيدة العذراء بالمعادي، وهي إحدى محطات زيارة العائلة المقدسة لمصر حيث تقع الكنيسة على النيل. 

وأقيم القداس على مذبح تم إعداده خصيصًا يطل على النيل مباشرةً بجوار السلم الحجري الذي نزلت منه العائلة المقدسة إلى مياه النيل.

وعقب صلاة القداس، قام البابا تواضروس الثاني بإلقاء المياه المقدسة في مياه النيل، حيث تطل كنيسة السيدة العذراء بالمعادى على النيل مباشرة.

وشارك في صلوات القداس من أحبار الكنيسة، إلى جانب  الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، الأنبا يوليوسس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية.

وزارت العائلة المقدسة منطقة المعادي ضمن رحلتها داخل الأراضي المصرية، حيث جاءت إلى شاطئ النيل عند المعادي لتستقل مركب في طريقها إلى جنوب البلاد. وما زال السلم الحجرى الذى نزلت عليه العائلة المقدسة إلى مياه النيل موجودًا حتى الآن بالكنيسة.

أما قصة اكتشاف الكتاب المقدس الذي وجد طافيًا على وجه المياه أمام الكنيسة، فترجع ليوم ١٢ مارس من عام ١٩٧٦ حيث وجدت نسخة من الكتاب المقدس مفتوحة على الأصحاح التاسع عشر من سفر إشعياء والذي يتحدث عن مصر وبه الآية: "مُبَارَكٌ شَعْبِي مِصْرُ" (آية ٢٥).
البابا تواضروس يبارك مياه النيل في الاحتفال بعيد دخول السيد المسيح مصر.. صور
البابا تواضروس يبارك مياه النيل في الاحتفال بعيد دخول السيد المسيح مصر.. صور
البابا تواضروس يبارك مياه النيل في الاحتفال بعيد دخول السيد المسيح مصر.. صور
البابا تواضروس يبارك مياه النيل في الاحتفال بعيد دخول السيد المسيح مصر.. صور
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