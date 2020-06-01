من كنيسة العذراء بالمعادي..البابا تواضروس يترأس قداس عيد دخول السيد المسيح مصر

وزيرة الصحة: 7 محافظات الأعلى إصابة بفيروس كورونا حتى 30 مايو بإجمالي 15415.. نواب يشرحون أسباب ارتفاع عدد الإصابات.. وسر التراجع في الصعيد.. واللجنة المحلية: التواكل الديني يزيد الأزمة