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أخبار البلد

من كنيسة العذراء بالمعادي..البابا تواضروس يترأس قداس عيد دخول السيد المسيح مصر

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:30 ص
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم قداس عيد دخول السيد المسيح إلى مصر من كنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادي.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر في الأول من يونيو من كل عام، وهو أحد الأعياد السيدية الصغري التى تحتفل بها الكنيسة، حيث امتثل القديس يوسف النجار لأمر الملاك "قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى أرض مصر".

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وأعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداس عيد دخول السيد المسيح مصر يصلى في الكنائس بحضور الأب الكاهن ومعه 6 من الشمامسة، و هو ما سيحدث أيضًا في عيد حلول الروح القدس يوم الأحد المقبل، في ظل الاجراءات التى تتبعها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن الكنيسة القبطية الارثوذكسية تأسست عبر التاريخ والزمن من خلال أحداثها، لافتا إلى أن الحدث الأول كان قبل الميلاد وهو نبوة إشعياء النبي الذي قال في هذا اليوم يكون مذبح للرب علي وسط أرض مصر، هذه النبوة كانت قبل ميلاد السيد المسيح بنحو 700عام.

وقال البابا تواضروس الثاني – في كلمة له بمناسبة الاحتفال بعيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر – أن الأمر الثاني أن العائلة المقدسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار والسيد المسيح طفلا رضيعا صغيرا يهربون من فلسطين إلى مصر خوفا من هيرودس الذي قتل أطفال بيت لحم وتأتي العائلة المقدسة إلي مصر وتمكث فيها ثلاث سنوات وستة اشهر.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل في وقت سابق اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أسرة شهيد الوطن عماد أمير رشدي، وهو من جنود الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في حادث كمين البرث في شهر يوليو من عام 2017.

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