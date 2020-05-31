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أخبار البلد

الكنيسة تحتفل بعيد دخول السيد المسيح أرض مصر.. غدًا

الأحد 31/مايو/2020 - 05:17 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
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سامح سلام
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صباح غد الاثنين بعيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر، وهو أحد الأعياد السيدية الصغري التى تحتفل بها الكنيسة، حيث امتثل القديس يوسف النجار لأمر الملاك "قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى أرض مصر".

وأعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه سيقام غدا قداس استثنائى بحضور الأب الكاهن ومعه 6 من الشمامسة احتفالا بعيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر، وهو أما سيحدث أيضًا في عيد حلول الروح القدس يوم الأحد المقبل.

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وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه خطابًا إلى المجتمع القبطي الأرثوذكسي في الأول من يونيو العام الماضى، حيث أعرب عن أحر تحياته بمناسبة اليوم العالمي القبطي، وقال: “لعدة قرون، كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية جزءًا لا يتجزأ من المجتمع الديني”.

ويصلى قداس عيد دخول السيد المسيح أرض مصر في الرابع والعشرين من شهر بشنس وله إبصاليات (واطس وآدام) مدونتان بكتاب الإبصاليات الواطس والادام وذكصولوجيات المناسبات، وله ربع من أرباع الناقوس وذكصولوجية خاصة بكتاب الابصلمودية السنوية.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل في وقت سابق اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أسرة شهيد الوطن عماد أمير رشدي، وهو من جنود الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في حادث كمين البرث في شهر يوليو من عام 2017.

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