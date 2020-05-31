الكنيسة تحتفل بعيد دخول السيد المسيح أرض مصر.. غدًا

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كان قداسة

بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل في وقت سابق اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أسرة شهيد الوطن عماد أمير رشدي، وهو من جنود الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في حادث كمين البرث في شهر يوليو من عام 2017.