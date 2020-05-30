AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

قرار جديد للبابا تواضروس والمجمع المقدس بخصوص فتح الكنائس للصلاة

السبت 30/مايو/2020 - 02:45 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
Advertisements
سامح سلام
أعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس الثاني ترأس اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس حيث تقرر استمرار تعليق الصلوات بالكنائس حتى يوم السبت ٢٧ يونيو على أن تنعقد اللجنة مرة أخرى في هذا التاريخ لدراسة الموقف.

ولفت إلى أن الكنيسة تتابع بكل اهتمام طوال الفترة الماضية مجريات الأمور فيما يخص انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 ، وتزايد أعداد الإصابات اليومية. واتجاه منحنى الإصابات نحو الذروة التي ستستغرق زمنًا غير معلوم حتى الآن.

وأضاف القس بولس حليم، في بيان له اليوم، أنه كاستثناء يسمح  بإقامة قداس عيد دخول السيد المسيح أرض مصر يوم الاثنين الأول من يونيو المقبل بعدد ستة أفراد فقط من الكهنة والشمامسة معًا، وأيضا قداس عيد العنصرة الأحد ٧ يونيو القادم بنفس العدد.

أقرأ أيضا ..
وأشار المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى أن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس قررت استمرار العمل بالقرار الخاص بصلوات الجنازات، والذي يقصر المشاركة في الصلوات على  أسرة المنتقل و يفضل الصلاة علي المنتقل بالمدافن مع تعليق  صلوات الثالث وذكرى الأربعين، وأن تمارس المعموديات بالكنائس بحضور أسرة المعمد فقط، وأنه بالنسبة لصلوات الأكاليل يستمر  العمل بالقرار الخاص السابق إصداره.

وتابع قائلا: "إن اللجنة نوهت إلى الاهتمام بالخدمات التعليمية والرعوية عبر شبكة الإنترنت من قبل كهنة وخدام كل كنيسة لتوصيل رسالة الكنيسة لأبنائها في كل مكان، وأن هذا البيان يخص كنائسنا في مصر وعلي كنائسنا في الخارج مراعاة الظروف المحلية لكل دولة، وأنه يجب الالتزام بكافة الاجراءات الصحية الواجبة لكل هذه الممارسات".

واختتم البيان قائلآ: "نحن نشعر باشتياقات الجميع إلي العبادة وممارسة الصلوات بالكنائس ونقدر هذه الظروف الحاضرة مؤكدين الوصية الانجيلية "فَانْظُرُوا كَيْفَ تَسْلُكُونَ بِالتَّدْقِيقِ، لاَ كَجُهَلاَءَ بَلْ كَحُكَمَاءَ،" ومصلين من أجل بلادنا والعالم كله لكي يرفع الله عن العالم هذا الوباء".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأنبا رافائيل: شعب الكنيسة ممنوع من التجمعات وليس من الصلاة

متحدث الكنيسة ينفي لـ صدى البلد فتح الكنائس للصلاة يوم الجمعة

الأفراح بـ 6 مدعوين فقط .. تعرف على تفاصيل عودة صلاة "الأكليل"

الكنيسة تستعين بأقوال البطريرك كيرلس والبابا شنوده في مواجهة كورونا.. صور

ترشيحاتنا

بعد إصابة محمود سعد بكورونا.. حقيقة إغلاق مقر اتحاد الكرة 14 يوما.. تفاصيل

انقطاع المياه عن عدة مناطق في الجيزة.. تعرف عليها

4 آلاف جنيه غرامة للمخالفين من اليوم.. الحكومة تحدد 6 أماكن ارتداء الكمامة

بعد وفاته.. هبة مجدي تنشر صورة تمثال حسن حسنى

هل يجوز الوضوء بالشورت القصير؟.. الإفتاء ترد

بعد انهيار عقار سكني.. العثور على رضيع حي تحت الأنقاض.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ القاهرة يوزع الكمامات على المواطنين.. صور

الفنانون يرتدون الكمامات فى جنازة حسن حسنى.. شاهد

من مقابر لسكان القاهرة إلى أكبر مقر تجارى.. شارع عبد العزيز أنشأه الخديو إسماعيل رشوة للوالى العثمانى