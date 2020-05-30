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أخبار البلد

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتذكار نياحة القديس أندرونكوس

السبت 30/مايو/2020 - 01:07 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
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سامح سلام
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم السب، بتذكار نياحة القديس أندرونكوس أحد السبعين رسولا، وهو الذى انتخبه الرب من جملة السبعين تلميذا، الذين أرسلهم أمام وجهه يكرزون بملكوت الله.

ووفقا لكتاب السنكسار الخاص بالكنيسة والذى يذكر كافة الأحداث والأعياد والمناسبات الخاصة بالكنيسة وفقا للتقويم القبطي فقد حلت عليه نعمة الروح المعزي في العلية، وبشر مع التلاميذ، وقد ذكره بولس الرسول بقوله " سلموا علي أندرونكوس ويونياس نسيبي المأسورين معي، اللذين هما مشهوران بين الرسل وقد كانا في المسيح قبلي " (رو 16 : 7).

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وبشر القديس في مدن كثيرة صحبة يونياس فأرجعا كثيرين إلى الأيمان وأجريا الآيات وشفيا المرضى وحولا هياكل الأصنام إلى كنائس ولما أكملا سعيهما وشاء الرب أن ينقلهما من هذا العالم مرض الرسول أندرونكوس قليلا، وتنيح بسلام في مثل هذا اليوم، ولما كفنه يونياس ودفنه في مغارة صلي إلى الرب فتنيح هو أيضا في اليوم الثاني.

كان المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم  قد طرح عظة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظة قداس عيد الصعود المجيد على موقع  الساوند كلاود.

وصلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الصعود المجيد أمس الأول، بدون حضور شعبي، بكنيسة التجلي المجيد بدير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون.

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