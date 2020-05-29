"معا نبنى البيت" برنامج للأسرة المسيحية يقدمه مطران طنطا

أعلن نيافة الحبر الجليل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها تقديم برنامج اجتماعي يهم الأسرة والشباب بعنوان "معا نبنى البيت" ، يتم بثه يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع في تمام السابعة مساء على قناة نيافة الأنبا بولا على موقع "يوتيوب" اعتبارا من 2 يونيو المقبل.
وقال الأنبا بولا إن برنامج معا نبنى البيت يقدم خلاصة خبرة 30 عاما في مجال رعاية الأسرة، وهو يهم الخدام و الأباء الكهنة ومن هم مقبلين على الزواج، وكذلك المتزوجين حديثا، إلى جانب كل أم وأب في سبل تربية أبنائهم.
وأضاف أن البرنامج سيجيب على كافة الأسئلة التى تشغل بال الأسرة و الشباب، وكيف يختار الانسان شريك حياته هل بالعقل ام بالقلب، وكذلك التفاصيل الخاصة باجراءات الزواج ومحضر الخطوبة، وما هى اهم البنود الموجودة في هذه الأوراق.
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وتابع قائلا: إن البرنامج سيجيب على العديد من الأسئلة الهامة ومعرفة طبيعة كل من الرجل والمرأة وكيف يكون التعامل الصحيح مع الطرفين، وكيف يقوم الأب والأم بتربية أولادهم، و كما يتعرض البرنامج للعديد من المشكلات الزوجية وكيف يتم حلها من خلال المنظور الكنسي.
وأكد نيافة الأنبا بولا أن برنامج "معا نبنى البيت" سوف يسلط الضوء على كل ما يهم الأسرة روحيا وكنسيا حيث سيتم مناقشة كل الأمور التى تهم الأسرة المسيحية روحيا واجتماعيا وقانونيا أيضا.
يذكر أن قداسة البابا شنوده الثالث عين نيافة الأنبا بولا مسئولا عن ملف الأحوال الشخصية في المجمع المقدس في كلٍ من مصر وبلاد المهجر (رئيس المجلس الإكليريكي العام بالإنابة) في مارس 1989 ولمدة 27 عاما, وهو معنى بكافة قضايا الزواج الثاني والانفصال الخاصة بالأقباط.