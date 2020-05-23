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أخبار البلد

ننشر أسماء الأباء الكهنة المتعافين من كورونا

السبت 23/مايو/2020 - 10:00 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
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سامح سلام
قدم نيافة الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم التهنئة للأباء الكهنة الذين تم شفاؤهم وتعافوا من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وقضوا فترة العزل بالمستشفيات.

وجاء في نص البيان الذى نشره نيافة الأنبا أبرآم أسقف الفيوم عبر الصفحة الرسمية للمطرانية، "الأنبا أبرآم ومجمع الكهنة ومجمع الآباء الرهبان بدير رئيس الملائكة غبريال والشمامسة والمكرسات وأعضاء المجلس الملي الفرعى والخدام والخادمات ومجالس الكنائس ومجالس إدارات الجمعيات القبطية يقدمون الشكر للرب من أجل تمام شفاء وتعافي الأباء الكهنة الموقرين.

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وتابع قائلا، الأباء الكهنة هم، جناب القمص تكلا شفيق كاهن كنيسة البابا أثناسيوس في الفيوم، وجناب القمص صرابامون مترى وكيل مطرانية دمياط ، وجناب القمص بيشوى ناروز وكيل مطرانية قنا، وجناب القس مكسيموس صبحى كاهن كنيسة العذراء بمحافظة بنى سويف، وجناب القس سوريال أنيس كاهن كنيسة مارجرجس وشهداء طنطا.

وأضاف البيان أن الأنبا أبرآم والأباء الكهنة والرهبان والخدام يطلبون أيضا إلى الله الشفاء والعافية لجميع الأخوة والأخوات الأحباء المرضى.

كما تمنى نيافة الأنبا آبرام مطران ورئيس أديرة الفيوم والأباء الكهنة والرهبان الشفاء العاجل للدكتور خالد محمد عطالله نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد فتحى عميد كلية التربية النوعية والدكتور هشام عزت والأستاذ أيمن حلبه والأستاذ أشرف الغندقلي.

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