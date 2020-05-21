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تعليم

جامعة الفيوم: حالة العاملين المصابين بكورونا مستقرة

الخميس 21/مايو/2020 - 03:03 م
جامعة الفيوم - صورة
جامعة الفيوم - صورة أرشيفية
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أكد الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم، أن الحالة الصحية للسادة العاملين بجامعة الفيوم المصابين بعدوى فيروس كورونا (كوفيد- 19) مستقرة.

وأوضح أنه قد تم عمل تتبع للحالات المخالطة لهم، كما تم عمل ما يلزم من مسحات وفحوصات لكل من ثبت مخالطته وكانت نتيجة المسحة إيجابية فى بعض الحالات.

‏وأشار إلى أنه على الفور تم حجزهم بالقسم الداخلي بمستشفى الباطنة الجامعى في المكان المخصص للرعاية الطبية والعزل للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وفقا لقرارات مجلس جامعة الفيوم.

وقال: تقوم المستشفيات الجامعية بعمل الفحوصات والمسحات على الفور للمخالطين للحالات فور ظهور أي حالات جديدة.

وتتمنى إدارة كلية الطب والمستشفيات الجامعية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
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