جامعة الفيوم: حالة العاملين المصابين بكورونا مستقرة

أكد الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم، أن الحالة الصحية للسادة العاملين بجامعة الفيوم المصابين بعدوى فيروس كورونا (كوفيد- 19) مستقرة.





وأوضح أنه قد تم عمل تتبع للحالات المخالطة لهم، كما تم عمل ما يلزم من مسحات وفحوصات لكل من ثبت مخالطته وكانت نتيجة المسحة إيجابية فى بعض الحالات.





‏وأشار إلى أنه على الفور تم حجزهم بالقسم الداخلي بمستشفى الباطنة الجامعى في المكان المخصص للرعاية الطبية والعزل للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وفقا لقرارات مجلس جامعة الفيوم.





وقال: تقوم المستشفيات الجامعية بعمل الفحوصات والمسحات على الفور للمخالطين للحالات فور ظهور أي حالات جديدة.



