إلغاء البصمة وتعطيل التكييف.. إجراءات جديدة لهيئة قناة السويس لمكافحة كورونا

واصلت هيئة قناة السويس اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية وتطبيق تعليمات السلامة والوقاية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
واكدت الهيئة حرصها على سلامة كافة العاملين كأهم الأولويات على الإطلاق.
وشملت الإجراءات الجديدة، غلق أجهزة التكييف المركزي بمنشآت الهيئة المختلفة و التوقف عن استخدام جهاز البصمة الإلكتروني لما يمثله استخدام مثل هذه الأجهزة من خطورة في ظل التحديات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد"COVID19 ".
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واكدت الهيئة استمرار إجراءات تعقيم كافة العاملين والمترددين على منشآت الهيئة المختلفة من خلال بوابات التعقيم وتوفير المطهرات والماسكات الطبية و الكواشف الحرارية، وايضا المتابعة الدورية لتوجيهات منظمة الصحة العالمية وتطبيقها، وشددت علي اهمية الالتزام بكافة التعليمات والتحذيرات الوقائية.