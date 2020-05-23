لمنع التعديات.. إعلان الطوارئ القصوى بزراعة الفيوم خلال عيد الفطر





أعلن، اليوم السبت، الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم حالة الطوارئ القصوى خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمنع التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل.





جاء ذلك تنفيذا للتعليمات المشددة للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم في هذا الشأن.





يأتى فى إطار ذلك قيام الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس ألفي كامل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ ازالة اليوم حالة تعدى على الأراضى الزراعية فى المهد بجمعية المظاطلى على مساحة 12 سهم بحضور المهندس عرابى محمد يمانى رئيس قسم الحماية ورئيس الوحدة المحلية الأستاذ شعبان.





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