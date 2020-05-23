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محافظات

لمنع التعديات.. إعلان الطوارئ القصوى بزراعة الفيوم خلال عيد الفطر

السبت 23/مايو/2020 - 06:49 م
.إعلان حالة الطوارئ
.إعلان حالة الطوارئ القصوى بزراعة الفيوم خلال عيد الفطر
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قسم المحافظات

أعلن، اليوم السبت، الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم حالة الطوارئ القصوى خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمنع التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل.

جاء ذلك تنفيذا للتعليمات المشددة للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم في هذا الشأن.

يأتى فى إطار ذلك قيام الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس ألفي كامل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ ازالة اليوم  حالة تعدى على الأراضى الزراعية فى المهد بجمعية المظاطلى على مساحة 12 سهم بحضور المهندس عرابى محمد يمانى رئيس قسم الحماية ورئيس الوحدة المحلية الأستاذ شعبان.

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شدد وكيل الوزارة على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية بتكثيف الحملات خلال إجازة عيد الفطر المبارك على مدار الساعة مع تنفيذ تطبيق القانون بصرامة و بتنفيذ الإزالة خوفا من استغلال البعض للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد وايضا إجازة العيد.
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