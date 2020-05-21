البابا تواضروس مهنئا الرئيس السيسي بعيد الفطر: أحيي جهودكم المخلصة للمصريين

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك اعاده الله على المصريين بخير.
وجاء في نص البرقية، "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين بأصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك.
وتابع، مصلين إلى الله أن يمنحكم وافر الصحة والمزيد من التوفيق والسداد، لتقودوا الوطن في طريق التنمية والاستقرار والازدهار. وأن يحفظ مصر والمصريين من كل سوء".
كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية شهد جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي داخل كاتدرائية السيدة العذراء مريم والشهيد ابو سيفين والأنبا كاراس بمشروع بشائر الخير 3 بمحافظة الإسكندرية.
وجاء في نص البرقية، "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين بأصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك.
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وقال البابا تواضروس الثاني أحيي جهودكم المخلصة التي تبذلونها لأجل صالح الشعب المصري وتحقيق تطلعاته وآماله. كما أود أن أشيد بتعاملكم الحكيم في أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وحرصكم على حماية شعبكم من أخطار الفيروس.
وتابع، مصلين إلى الله أن يمنحكم وافر الصحة والمزيد من التوفيق والسداد، لتقودوا الوطن في طريق التنمية والاستقرار والازدهار. وأن يحفظ مصر والمصريين من كل سوء".
كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية شهد جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي داخل كاتدرائية السيدة العذراء مريم والشهيد ابو سيفين والأنبا كاراس بمشروع بشائر الخير 3 بمحافظة الإسكندرية.