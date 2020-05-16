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أخبار البلد

البابا تواضروس: وزارة التعليم تزود الطلاب بقدر وافٍ من المعرفة الدينية الصحيحة

السبت 16/مايو/2020 - 01:06 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عن تقديره للدور الإيجابي الذي يقوم به الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ونائبه الدكتور رضا حجازى في دعم تنمية مادة التربية الدينية.


وقال قداسة البابا تواضروس إن وزارة التربية والتعليم تقوم بتزويد الطلاب بقدرٍ وافٍ من المعرفة الدينية الصحيحة والذي يترجمه بوضوح المسابقة البحثية وبنك المعرفة ومشروع تدريب ١٠٠٠ معلم دين مسيحي.


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وأُعلِن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية  أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية البحثية لمادة التربية الدينية المسيحية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاشتراك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لافتا إلى أن الكنيسة القبطية تتولى منح الفائزين بالمراكز الأولى الجوائز المالية المرصودة لها، وأن شارك في المسابقة نحو 45 ألف طالب وطالبة من المراحل التعليمية الثلاثة إلى جانب ذوى القدرات الخاصة والمكفوفين والوافدين.


وينشر موقع صدى البلد الإخبارى أسماء الفائزين بالمراكز العشرة الأولى وهم، الأول كيرلس القس يوأنس - إدارة طوخ التعليمية، محافظة القليوبية، والثاني توماس سعد بباوي - إدارة سوهاج التعليمية، محافظة سوهاج.


وحصل على المركز الثالث أنتوني نادر محروس- إدارة سوهاج التعليمية، محافظة سوهاج، والرابع كيرلس سامح مكرم  إدارة منيا القمح التعليمية، محافظة الشرقية، والخامس باتريك وائل الياس- ادارة المنيا التعليمية، محافظة المنيا، والسادس نورا أيمن إلياس - إدارة بنها التعليمية، محافظة القليوبية (خامس مكرر)، والسابع ميريام أسامة فوزي حلمي - إدارة مغاعة التعليمية، محافظة المنيا - الأول، وافدين، وبسنت سامح منصور - إدارة وسط التعليمية، محافظة الإسكندرية - أول، مكفوفين، ويوسف نادر سعد - إدارة قطور التعليمية، محافظة الغربية - أول، دمج، وكيرلس عيسى وديع حنا - إدارة الفيوم التعليمية، محافظة الفيوم - ثاني دمج.

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