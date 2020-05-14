محافظ سوهاج وكيلا لعروس يتيمة في عقد قرانها بجمعية تحسين الصحة.. صور

وهنأ المحافظ العروسين بعقد القران السعيد، متمنيا لهما حياة سعيدة، معربا عن خالص شكره للجمعية على دعوته لحضور عقد القران والمشاركة فيه كوكيل للعروس ابنة الجمعية.





ومن جانبها قدمت عبلة الهواري رئيس مجلس إدارة الجمعة الشكر لمحافظ سوهاج على حضوره ومشاركته في عقد القران، وإدخال الفرحة إلى قلب العروسين، فهو رب الأسرة السوهاجية وراعي مصالح شعب سوهاج.





يذكر أن الجمعية النسائية لتحسين الصحة هي إحدى الجمعيات الأهلية بسوهاج، تخدم نطاقا واسعا من المراكز والقرى وتهدف إلى تنمية المجتمعات المحلية المستهدفة اجتماعيا واقتصاديا، وصحيا وتعليميا، وخاصة المرأة والطفل، وتضم الجمعية مؤسسة إيوائية للفتيات ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة وتقوم الجمعية بتوفير كل الااحتياجات الخاصة بالمؤسسة.