تزامنا مع احتفالات أكتوبر والعيد القومي.. وزير الشباب ومحافظ الغربية يفتتحان مشروعات الطرح الاستثماري بمدينة زفتى

افتتح جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، عددًا من مشروعات الطرح الاستثماري بمركز التنمية الشبابية بمدينة زفتى، وذلك ضمن الجولة التفقدية التي يجريها وزير الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وعيدها القومي الـ228.

توجيهات وزارة الشباب والرياضة

وشملت المشروعات التي افتتحها الوزير والمحافظ حمام سباحة، وعددًا من الملاعب المزودة بالنجيل الصناعي، وملعبًا للبادل، وملعبًا للتزحلق، كما أجريا جولة تفقدية داخل المركز لمتابعة المنشآت والأنشطة والخدمات المقدمة للأعضاء والمترددين، والاطلاع على أعمال التطوير التي شهدها المركز.

وتضمنت الجولة تفقد معرض المنتجات الحرفية للشباب والنشء، ومعرض الفن التشكيلي بمركز التنمية الشبابية بزفتى، والذي يضم 60 لوحة فنية، إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات التراثية والحرفية التي أنتجتها أندية الفتاة والمرأة بالمركز وعدد من مراكز الشباب المجاورة، في إطار دعم المواهب الشابة وتشجيع الفتيات والسيدات على تنمية مهاراتهن الإبداعية والحرفية وإبراز منتجاتهن.

تحرك تنفيذي عاجل

واستمع الوزير والمحافظ إلى عرض فني قدمته فرقة الموسيقى بمركز التنمية الشبابية بزفتى، تضمن مجموعة من الأغاني الوطنية التي عبّرت عن روح الانتماء والاعتزاز بالوطن، وأشادا بالمستوى الفني المتميز لأعضاء الفرقة، وما حققوه من إنجازات مشرفة، من بينها حصول فريق الموسيقى الوترية بمركز شباب زفتى على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة «كنوز مصرية».

دعم المواهب وقدرات اللاعبين

وتأتي مشروعات الطرح الاستثماري في إطار توجه وزارة الشباب والرياضة نحو التوسع في نظم الاستثمار داخل المنشآت الشبابية والرياضية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء والمترددين، ورفع كفاءة المنشآت، وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، مع تخفيف الأعباء المالية عن الدولة.

مشروعات الطرح الاستثماري

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن التوسع في مشروعات الطرح الاستثماري يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، من خلال جذب الاستثمارات وتوفير خدمات متنوعة ومتميزة للنشء والشباب، بما يحقق التوازن بين تطوير البنية التحتية وتعظيم الموارد الاقتصادية للمنشآت.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا للضوابط المنظمة، بما يضمن استدامة تطوير المنشآت وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن مراكز الشباب أصبحت مؤسسات مجتمعية متكاملة تستهدف تلبية احتياجات المواطنين، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية في بيئة مناسبة.

وأشار إلى أن تزامن الجولة مع احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والعيد القومي لمحافظة الغربية يعكس أهمية مواصلة العمل والبناء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتناسب مع تطلعات أبناء المحافظة، ويسهم في توفير المزيد من الفرص أمام الشباب للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

تطوير مراكز الشباب

ومن جانبه، أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن تطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية يمثل استثمارًا حقيقيًا في أبناء المحافظة، ويسهم في توفير بيئة مناسبة لممارسة الرياضة واكتشاف المواهب وتنمية القدرات، مشيرًا إلى أن مشروعات الطرح الاستثماري تدعم الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للنشء والشباب، وتتيح فرصًا أكبر لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

توعية اللاعبين

وأضاف محافظ الغربية أن مراكز الشباب تؤدي دورًا مهمًا في بناء الإنسان وتنمية وعي النشء والشباب، إلى جانب دورها في اكتشاف الموهوبين ورعاية قدراتهم، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة للأنشطة الرياضية والفنية والحرفية التي تسهم في تنمية مواهب أبناء الغربية، وتشجيع أصحاب المهارات على الإبداع والإنتاج، وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، بالتوازي مع تطوير المنشآت وتقديم خدمات تليق بأهالي المحافظة.