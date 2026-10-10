قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو تريكة يوجه رسالة للاعبين الشباب بسبب ميرينو: بطل العالم ينزل في الدقيقة 90 ويضغط بكل قوته
خبير عسكري يوضح عبقرية قرار الرئيس السادات وخطة الخداع الاستراتيجي التي يتم تدريسها حتى اليوم
الأرصاد: أمطار رعدية وسيول محتملة حتى الجمعة.. والعظمى 39 درجة على جنوب الصعيد
بلومبرج: المخاطر العالمية تعيد رسم خريطة التهديدات وتضع الدول الغنية في الواجهة
مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة
أسعار الذهب الآن.. عيار 24 وصل 7 آلاف جنيه
%90 من قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال 3 أيام.. والميكنة تختصر رحلة المرضى
افتكرها شوكولاتة.. صغير يبتلع قطعة حشيش أثناء حفل زفاف بـ 15 مايو
إعادة تخصيص الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة.. تفاصيل
وفاة المطرب الشعبي حمدي سلامة عن عمر 66 عامًا
لقيا مصرعهما في تبادل اطلاق النار.. حقيقة إستهداف الأمن لزوج سيدة وشقيقها بالاسماعيلية
بعد وفاتها.. متى يعلن مجلس النواب خلو مقعد الراحلة أماني أبو سحلي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تزامنا مع احتفالات أكتوبر والعيد القومي.. وزير الشباب ومحافظ الغربية يفتتحان مشروعات الطرح الاستثماري بمدينة زفتى

وزير الشباب والرياضة بالغربية
وزير الشباب والرياضة بالغربية
الغربية أحمد علي

افتتح جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، عددًا من مشروعات الطرح الاستثماري بمركز التنمية الشبابية بمدينة زفتى، وذلك ضمن الجولة التفقدية التي يجريها وزير الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وعيدها القومي الـ228.

توجيهات وزارة الشباب والرياضة 

 

وشملت المشروعات التي افتتحها الوزير والمحافظ حمام سباحة، وعددًا من الملاعب المزودة بالنجيل الصناعي، وملعبًا للبادل، وملعبًا للتزحلق، كما أجريا جولة تفقدية داخل المركز لمتابعة المنشآت والأنشطة والخدمات المقدمة للأعضاء والمترددين، والاطلاع على أعمال التطوير التي شهدها المركز.

وتضمنت الجولة تفقد معرض المنتجات الحرفية للشباب والنشء، ومعرض الفن التشكيلي بمركز التنمية الشبابية بزفتى، والذي يضم 60 لوحة فنية، إلى جانب مجموعة متنوعة من المنتجات التراثية والحرفية التي أنتجتها أندية الفتاة والمرأة بالمركز وعدد من مراكز الشباب المجاورة، في إطار دعم المواهب الشابة وتشجيع الفتيات والسيدات على تنمية مهاراتهن الإبداعية والحرفية وإبراز منتجاتهن.

تحرك تنفيذي عاجل 

واستمع الوزير والمحافظ إلى عرض فني قدمته فرقة الموسيقى بمركز التنمية الشبابية بزفتى، تضمن مجموعة من الأغاني الوطنية التي عبّرت عن روح الانتماء والاعتزاز بالوطن، وأشادا بالمستوى الفني المتميز لأعضاء الفرقة، وما حققوه من إنجازات مشرفة، من بينها حصول فريق الموسيقى الوترية بمركز شباب زفتى على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة «كنوز مصرية».

دعم المواهب وقدرات اللاعبين

وتأتي مشروعات الطرح الاستثماري في إطار توجه وزارة الشباب والرياضة نحو التوسع في نظم الاستثمار داخل المنشآت الشبابية والرياضية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء والمترددين، ورفع كفاءة المنشآت، وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، مع تخفيف الأعباء المالية عن الدولة.

مشروعات الطرح الاستثماري 

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن التوسع في مشروعات الطرح الاستثماري يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، من خلال جذب الاستثمارات وتوفير خدمات متنوعة ومتميزة للنشء والشباب، بما يحقق التوازن بين تطوير البنية التحتية وتعظيم الموارد الاقتصادية للمنشآت.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا للضوابط المنظمة، بما يضمن استدامة تطوير المنشآت وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن مراكز الشباب أصبحت مؤسسات مجتمعية متكاملة تستهدف تلبية احتياجات المواطنين، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية في بيئة مناسبة.

وأشار إلى أن تزامن الجولة مع احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والعيد القومي لمحافظة الغربية يعكس أهمية مواصلة العمل والبناء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتناسب مع تطلعات أبناء المحافظة، ويسهم في توفير المزيد من الفرص أمام الشباب للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

تطوير مراكز الشباب 

ومن جانبه، أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن تطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية يمثل استثمارًا حقيقيًا في أبناء المحافظة، ويسهم في توفير بيئة مناسبة لممارسة الرياضة واكتشاف المواهب وتنمية القدرات، مشيرًا إلى أن مشروعات الطرح الاستثماري تدعم الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للنشء والشباب، وتتيح فرصًا أكبر لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

توعية اللاعبين 

وأضاف محافظ الغربية أن مراكز الشباب تؤدي دورًا مهمًا في بناء الإنسان وتنمية وعي النشء والشباب، إلى جانب دورها في اكتشاف الموهوبين ورعاية قدراتهم، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة للأنشطة الرياضية والفنية والحرفية التي تسهم في تنمية مواهب أبناء الغربية، وتشجيع أصحاب المهارات على الإبداع والإنتاج، وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، بالتوازي مع تطوير المنشآت وتقديم خدمات تليق بأهالي المحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي وزير الشباب والرياضة اللاعبين القدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصالح على مخالفات البناء

قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة

صورة أرشيفية

مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

ترامب

ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل

إذا صليت الفجر

هل إذا صليت الفجر لا أصلي الصبح؟.. بينهما خطأ واحد لا تعرفه

سعر الذهب اليوم

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة

ماذا قال الرسول عن الجيش المصري

ماذا قال الرسول عن الجيش المصري؟.. الإفتاء: شهد له بأمرين

طرابزون سبور

موعد مباراة طرابزون سبور وسامسون سبور في الدوري التركي والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

فتاة - أرشيفية

إحالة المتهمة سيرا النجا ممولة عناصر الظلام في سوريا للجنايات| خاص

صورة

وزير العدل يلتقي برؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية

ضبط مخدرات

مصرع عنصريين جنائيين شديدي الخطورة بالإسماعيلية عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة

بالصور

حقيقة صادمة عن الباذنجان واحتوائه على الحديد.. لماذا يتحول لونه إلى الأسود بعد التقطيع؟

هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟

باللون الأخضر.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صباحية

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بفستان يبرز جمالها.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة سماوية أنيقة

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

احترس.. عادات يومية تضر الكلى دون أن نشعر

الكلى
الكلى
الكلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد