الخطوط الجوية الكويتية تلغي رحلتين إلى الرياض بسبب الوضع الأمني

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إلغاء رحلتيها بين الكويت والرياض، اليوم السبت، مشيرة إلى إغلاق المطار بسبب «الوضع الأمني»، في وقت تشهد فيه حركة الطيران اضطرابات وسط تقارير عن حوادث استهدفت منشآت في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية.

وقالت الشركة، في بيان، إنها ألغت الرحلة رقم KU775 المتجهة من الكويت إلى الرياض، ورحلة العودة KU776 من الرياض إلى الكويت، داعية المسافرين إلى متابعة حالة رحلاتهم عبر الإشعارات والرسائل النصية المرسلة إلى أرقام الهواتف المسجلة في الحجوزات.

مطار الرياض يوجه تحذيرًا للمسافرين

وفي المقابل، لم تصدر السلطات السعودية بيانًا رسميًا يؤكد إغلاق مطار الملك خالد الدولي حتى يوم السبت، بينما دعا المطار المسافرين إلى التواصل مباشرة مع شركات الطيران والتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إليه.

وأكد المطار، في إرشادات للمسافرين، ضرورة التأكد من مواعيد الرحلات وحالتها، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الاضطرابات أو أسبابها.

هجمات تستهدف منشآت الطيران السعودية

وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف متزايدة بشأن أمن قطاع الطيران السعودي، عقب سلسلة هجمات أعلنت الفصائل اليمنية مسؤوليتها عنها، واستهدفت مطار الملك خالد الدولي ومطارات سعودية أخرى باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، وفقًا للنص الوارد في التقرير.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت، الجمعة، مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين في هجومين وقعا الخميس، واستهدفا منشآت في مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية.

عودة التشغيل وسط استمرار المخاوف

وأفادت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية بأن الأنشطة التشغيلية استؤنفت لاحقًا، وعادت حركة الطيران إلى طبيعتها عقب الحوادث المشار إليها.

ودعت الخطوط الجوية الكويتية المسافرين إلى الاعتماد على التحديثات الرسمية المتعلقة برحلاتهم، فيما أوصى مطار الملك خالد الدولي بالتواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إليه لتجنب أي تأخير أو تغييرات مفاجئة.