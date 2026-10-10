الطيران المدني بالسعودية: تعليق التشغيل بمطار الملك خالد بالرياض بسبب الاعتداءات

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاعتداء، عصر اليوم ما أسفر عن وقوع أضرار مادية، مشيرة إلى تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتًا.

وأوضحت الهيئة في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - أنه في ظل استمرار الاعتداءات السافرة التي تستهدف مرافق الطيران المدني بالمملكة، تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاعتداء، وقد نتج عن الاعتداء عدد من الإصابات التي يجري العمل على حصرها.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتًا، لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وسيتم الإعلان عن المستجدات لاحقًا.