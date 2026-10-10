إصابة عدد من الأشخاص في هجوم استهدف مبنى الركاب بمطار الرياض

أفادت السلطات السعودية بإصابة عدد من الأشخاص جراء هجوم استهدف مبنى الركاب في مطار الرياض، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية قد أعلنت، الجمعة 9 أكتوبر، مقتل ثلاثة مواطنين سعوديين وإصابة عدد من الأشخاص في هجومين استهدفا مرافق مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، موضحة أن الإصابات تراوحت بين الطفيفة والبليغة، وأن الهجومين تسببا في أضرار مادية.

و في وقت سابق، اكدت الهيئة استئناف العمليات التشغيلية وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها.