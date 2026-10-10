الرئيس اللبناني: الاعتداءات على السعودية تهدد أمن المنطقة واستقرارها

جدد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون إدانته الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية ومرافقها الجوية ومنشآتها الحيوية، وفي مقدمتها مطار الملك خالد الدولي، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تشكل تهديداً لأمن المملكة واستقرارها، ولأمن المنطقة واستقرارها.

وأعرب الرئيس عون - في بيان اليوم- عن تضامن لبنان الكامل مع المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعباً، مؤكداً وقوف لبنان إلى جانبها في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية.

وشدد عون على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة واستقرارها، وأن احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والابتعاد عن استهداف المنشآت المدنية والحيوية، يشكلان ركيزة أساسية لصون الاستقرار الإقليمي.

وجدد عون التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع لبنان والمملكة العربية السعودية، وحرص لبنان على تعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.