سعر الريال السعودي اليوم في مصر.. أسعار الشراء والبيع بالبنوك

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم السبت 10 أكتوبر 2026 داخل البنوك المحلية، وفقًا للأسعار الواردة في بيانات التداول، وسجل سعر العملة السعودية على شاشات البنك الأهلي في المقدمة نحو 13.74 جنيه للشراء و13.80 جنيه للبيع، فيما جاءت أسعار الشراء والبيع المعلنة في تفاصيل البنوك عند مستويات مختلفة، بحسب كل بنك.

وتباينت أسعار الريال السعودي بين البنوك المصرية الواردة في القائمة، إذ سجل سعر الشراء في البنك المركزي المصري 13.94 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.98 جنيه، في حين سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 13.95 جنيه للشراء و13.98 جنيه للبيع، وفقًا للأرقام الواردة في البيانات.

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كم سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت 10 أكتوبر 2026؟

شهدت أسعار الريال السعودي تفاوتًا بين البنوك العاملة في السوق المصرية، وفقًا للأسعار الواردة في بيانات منتصف التعاملات، ويهتم المتابعون بمعرفة سعر الشراء وسعر البيع لدى كل بنك للمقارنة بين الأسعار المعلنة قبل إجراء عمليات الصرف.

وتشمل قائمة الأسعار البنك المركزي المصري، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك قناة السويس، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك نكست، والبنك التجاري الدولي، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف العربي، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك المصري الخليجي، وبنك التعمير والإسكان، وبنك فيصل، والبنك العربي الأفريقي.

ما سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري؟

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري بمنتصف تعاملات اليوم السبت 10 أكتوبر 2026 نحو 13.94 جنيه للشراء، و13.98 جنيه للبيع، وفقًا للأرقام الواردة في البيانات.

ويأتي سعر البنك المركزي ضمن قائمة الأسعار التي يمكن للقراء الاطلاع عليها عند متابعة حركة الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، مع ضرورة التمييز بين سعر الشراء وسعر البيع عند قراءة بيانات الصرف.

كم سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر؟

بحسب التفاصيل الواردة في القائمة، سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري «NBE» نحو 13.91 جنيه للشراء، و13.97 جنيه للبيع، بينما سجل السعر نفسه في بنك مصر «BM» نحو 13.91 جنيه للشراء، و13.97 جنيه للبيع.

وتوضح هذه الأرقام تقارب السعرين المعلنين في البنكين، وفقًا للبيانات المقدمة، مع الإشارة إلى أن المقدمة الواردة في النص تتضمن رقمًا مختلفًا لسعر الريال السعودي في البنك الأهلي، وهو ما يستلزم مراجعة السعر قبل النشر النهائي.

ما سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس؟

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية «ALEXBANK» نحو 13.85 جنيه للشراء، و13.94 جنيه للبيع، وفقًا للأرقام الواردة في القائمة.

أما في بنك قناة السويس «SCB»، فقد سجل الريال السعودي 13.88 جنيه للشراء، و13.97 جنيه للبيع، بمنتصف تعاملات اليوم السبت 10 أكتوبر 2026.

وتتيح هذه الأسعار مقارنة سعر العملة السعودية بين البنكين، مع مراعاة أن سعر الشراء يختلف عن سعر البيع، وأن السعر المعلن لدى كل بنك هو المرجع الذي ينبغي التحقق منه عند تنفيذ عملية الصرف.

كم سجل الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك نكست؟

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB» نحو 13.95 جنيه للشراء، و13.98 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك نكست «NXT» نحو 13.94 جنيه للشراء، و13.99 جنيه للبيع.

وتضع هذه الأرقام المصرفين ضمن قائمة البنوك التي تتضمنها متابعة أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، وتساعد القراء على الاطلاع على أسعار الشراء والبيع الواردة لكل مؤسسة مصرفية.

ما سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي وHSBC؟

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB» نحو 13.92 جنيه للشراء، و13.96 جنيه للبيع، وفقًا للقائمة الواردة في البيانات.

وفي بنك إتش إس بي سي «HSBC»، سجل سعر الشراء 13.94 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.97 جنيه، بمنتصف تعاملات اليوم السبت.

وتندرج هذه الأسعار ضمن متابعة أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية، ويظل التحقق من السعر المعلن لدى البنك خطوة مهمة قبل إتمام عمليات شراء الريال السعودي أو بيعه.

كم سجل الريال السعودي في المصرف العربي والبنك الأهلي الكويتي؟

سجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي «AIB» نحو 13.94 جنيه للشراء، و13.98 جنيه للبيع، بحسب البيانات الواردة.

أما البنك الأهلي الكويتي «ABK»، فقد سجل سعر الريال السعودي لديه نحو 13.93 جنيه للشراء، و13.96 جنيه للبيع، وفقًا لأرقام منتصف التعاملات المذكورة في القائمة.

وتعكس هذه البيانات اختلاف أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، وهو ما يجعل مقارنة الأسعار المعلنة خطوة أساسية للقراء الذين يتابعون سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري.

ما سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي وبنك التعمير والإسكان؟

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي «EG Bank» نحو 13.93 جنيه للشراء، و13.97 جنيه للبيع، وفقًا للقائمة الواردة في البيانات.

وفي بنك التعمير والإسكان «HDB»، سجل سعر الشراء 13.92 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 13.96 جنيه، بمنتصف تعاملات اليوم السبت 10 أكتوبر 2026.

وتأتي هذه الأسعار ضمن قائمة البنوك التي تشملها متابعة سعر الريال السعودي في السوق المصرية، مع أهمية مراجعة أحدث الأسعار المعلنة قبل اتخاذ قرار الصرف.

كم سجل الريال السعودي في بنك فيصل والبنك العربي الأفريقي؟

سجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل «Faisal» نحو 13.90 جنيه للشراء، و13.96 جنيه للبيع، بحسب البيانات الواردة في النص.

وفي البنك العربي الأفريقي «AAIB»، بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.82 جنيه، بينما سجل سعر البيع 13.97 جنيه، وفقًا للأرقام المذكورة.

وبذلك تتضمن القائمة أسعار الريال السعودي في مجموعة من البنوك المصرية، بما يساعد القراء على مقارنة الأسعار الواردة لكل بنك، مع ضرورة التأكد من السعر الفعلي المعلن قبل تنفيذ أي عملية شراء أو بيع للعملة السعودية.

كيف تتابع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري؟

لمتابعة سعر الريال السعودي اليوم بصورة دقيقة، ينبغي مراجعة السعر المعلن لدى البنك الذي ستُجرى من خلاله عملية الصرف، مع الانتباه إلى الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، ومقارنة الأرقام المعلنة في البنوك المختلفة.

وتظل متابعة تحديثات أسعار الصرف مهمّة للراغبين في معرفة قيمة الريال السعودي بالجنيه المصري، خاصة عند المقارنة بين البنوك التي تعرض أسعارًا مختلفة للعملة ذاتها.