الكنيسة الأرثوذكسية تودع نيافة الأنبا رويس بعد صراع مع المرض عن 81 عاما.. لقب بـ"ملاك المجمع المقدس" واتسم بالهدوء والوجه البشوش

ودعنا واحدا من أحبار الكنيسة تميز بالهدوء والروح الملائكية

الأنبا رويس رحل عن عالمنا بعد جهاد روحي وحمل صليب المرض فترة طويلة

الأنبا رويس نموذج طيب للأب الأسقف تميز بالهدوء والصمت والروح الملائكية

*بطريرك الكاثوليك: استقبلنا خبر وفاة الأنبا رويس بمشاعر يملؤها الحزن والرجاء في القيامة





ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم واحدا من أساقفتها الكبار الذين عرف عنهم التقوى والهدوء والخدمة والمحبة لجميع من عرفه، حتى أولئك الذين لم تتح لهم الفرصة للتعامل معه عن قرب كانوا يحتفظون له بمشاعر الحب والتقدير نظرا لوجهه البشوش، الرجل الذى كان يصفونه بملاك المجمع المقدس رحل اليوم عن عالمنا عن عمر يناهز 81 عاما.





قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية نعى مثلث الرحمات نيافة الأنبا رويس الأسقف العام الذي رقد في الرب بشيخوخة صالحة اليوم عن عمر يناهز 81 عاما.





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وقال البابا تواضروس – خلال كلمته في عشية عيد القديس أثناسيوس الرسولي والتي أقيمت بالمذبح الذي يحمل اسمه والموجود به جسده الكائن أسفل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية - "أحب أن أذكر أننا ودعنا اليوم واحدًا من أحبار الكنيسة الأجلاء، مثلث الرحمات المتنيح نيافة الأنبا رويس الأسقف العام في الكنيسة، بعد جهاد روحي وبعد أن حمل صليب المرض فترة طويلة.





وأضاف، نودعه كقامة ونموذج طيب للأب الأسقف وخدمته الهادئة، تميز كثيرًا بالهدوء والصمت والروح الملائكية، وقضى في الرهبنة ٥٧ سنة وفي الأسقفية ٤٣ سنة.





وتابع قائلا، بدأ نيافة الأنبا رويس حياته الرهبانية مع المتنيح البابا كيرلس القديس ثم مع البابا شنوده ثم معنا، وكان دائمًا عبر هذه السنين الطويلة نموذجًا يشهد له الجميع ويشهد لمحبته وهدوئه وحياته التي عاشها في صمت.





وأشار قداسة البابا تواضروس إلى أنه ربما الله اختار أن يرحل في هذه الأيام لأنه كان محبًا لحياة الهدوء فأختار أن يرحل في هدوء، ربنا ينفعنا بصلواته وشفاعاته أمام الله.".





وترأس البابا تواضروس عصر اليوم صلوات الجنازة على جثمان مثلث الرحمات نيافة الأنبا رويس الأسقف العام من الكنيسة البطرسية بالعباسية بحضور عدد من أساقفة المجمع المقدس وأسرة الأسقف الراحل، ودون حضور شعبي.





وأرسل صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برقية تعازى لصاحب القداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لانتقال الأنبا رويس الأسقف العام.





وجاء في نص البرقية،"استقبلنا خبر وفاة الأنبا رويس بمشاعر يملؤها الحزن والرجاء في القيامة والحياة الأبدية، ولذا باسم الآباء المطارنة الكاثوليك في مصر ومجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وبالأصالة عن نفسى نشاطركم هذه اللحظات ونطلب من الرب أن يتقبله بوافر رحمته بين جوقة القديسين ويعزى قلوبكم ويؤهلنا جميعًا لرفع فى كل حين نشيد المجد والتسبيح للثالوث القدوس".





ولد نيافة الأنبا رويس في مدينة ميت غمر عام 1939باسم مختار فهمى المنياوي، وحصل على بكالريوس التجارة عام 1962، وترهب الأسقف الراحل بدير السريان باسم الراهب متياس السرياني، وسيم قسا في يوم الأحد 2 يناير 1966، ثم قمصًا في يوم الأحد 25 يونيو 1967.