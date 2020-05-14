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أخبار البلد

بطريرك الكاثوليك يعزى البابا تواضروس في رحيل الأنبا رويس

الخميس 14/مايو/2020 - 04:07 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام

أرسل صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برقية تعازى لصاحب القداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لانتقال الأنبا رويس الأسقف العام.

وجاء في نص البرقية،"استقبلنا خبر وفاة الأنبا رويس بمشاعر يملؤها الحزن والرجاء في القيامة والحياة الأبدية، ولذا باسم الآباء المطارنة الكاثوليك بمصر ومجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وبالأصالة عن نفسى نشاطركم هذه اللحظات ونطلب من الرب أن يتقبله بوافر رحمته بين جوقة القديسين ويعزى قلوبكم ويؤهلنا جميعًا لرفع فى كل حين نشيد المجد والتسبيح للثالوث القدوس".

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البابا تواضروس يشارك فى جنازته.. رحيل الأنبا رويس الأسقف العام للكنيسة الأرثوذكسية

وأعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس الثاني سوف يترأس صلاة الجناز على جثمان مثلث الرحمات نيافة الأنبا رويس الأسقف العام الذى رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز 81 عاما، بالكنيسة البطرسية بالعباسية.

وقال القس بولس حليم – في تصريح له اليوم – إن قداسة البابا تواضروس الثاني وأعضا المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والمجلس الملي العام وهيئة الأوقاف القبطية يزفون إلى الفردوس نفس مثلث الرحمات نيافة الأنبا رويس الأسقف العام. طالبين له النياح والراحة مع مصاف الأبرار والقديسين والذين أرضوا الرب منذ البدء.

ورحل عن عالمنا اليوم نيافة الحبر الجليل الأنبا رويس الأسقف العام في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 81 عاما.

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