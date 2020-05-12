يستهدف الفتيات حتى سن 15 عاما.. سكرتير البابا تواضروس الثاني يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل مشروع "بنت الملك"

قدم القمص بيشوى شارل سكرتير قداسة البابا تواضروس الثانى لخدمة الرعاية الاجتماعية الشكر لـ"بنك ناصر" للتسهيلات الكبيرة التى قدمها تحت إشراف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لمشروع "بنت الملك" الذى تقدمه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لافتا إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي، التقت مع قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي لتوقيع بروتوكول تعاون بخصوص هذا المشروع.





وقال سكرتير قداسة البابا تواضروس الثاني – في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري - إن بنك ناصر أعطى لمشروع "بنت الملك" أعلى فائدة بقيمة 5ر12%، مع الإعفاء الكامل من الرسوم الإدارية والبنكية وتخصيص موظف في كل فرع من فروع بنك ناصر لتقديم كافة الخدمات وتسهيل استخراج هذه الدفاتر بصورة ميسرة وسهلة.





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ونوه سكرتير قداسة البابا تواضروس الثاني لخدمة الرعاية الاجتماعية إلى أن البروتوكول الذى تم توقيعه بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلة في أسقفية الخدمات التى تعد الذراع الرسمي لخدمات الرعاية الاجتماعية والتنمية في الكنيسة، وبين بنك ناصر الاجتماعي يهدف إلى عمل دفاتر استثمارية للفتيات بداية من سن 10 سنوات إلى 15 سنة، ليكون للفتاة مبلغ مناسب عندما تصل إلى سن الزواج تستطيع من خلاله تغطية نفقات الزواج التى تحتاجها بصورة كريمة ولائقة للفتاة وأسرتها.





وأوضح أن فكرة المشروع بدأت منذ عامين ونصف، وأنه تم عمل دفاتر استثمارية لنحو 11 ألفا و900 فتاة في هذا السن، وأنه تم تجميع هؤلاء الفتيات من خلال قاعدة بيانات أسستها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويمكن من خلالها معرفة عدد الفتيات والأسر المحتاجين للرعاية الاجتماعية وأنه تم من خلال البيانات المتوفرة حصر عدد الفتيات من سن 10 إلى 15 سنة على مستوى إيبراشيات مصر.





وتابع قائلا، إن هذا الدفتر يتم عمله من قبل الكنيسة ممثلة في الأب الأسقف او من ينوب عنه وهو الذى يكون واهب للمبلغ الموجود وليس من حق أسرة الفتاة او اى احد أن يستغل او يستعمل هذا المبلغ إلا لغرض زواج الفتاة فقط، كما يمكن أيضا أن تساهم أسرة الفتاة بالمبلغ الذى تستطيع توفيره.





وذكر القمص بيشوى شارل أنه يمكن لمحبي الخير ومن يرغب المساهمة في هذا المجال من خلال حساب بنكي لدعم هذا المشروع ، حيث نعتبره مشروعا هاما وقوميا لمساعدة الفتيات عند بلوغهن سن الزواج.





وأكد القمص بيشوى شارل سكرتير قداسة البابا تواضروس الثاني لخدمة الرعاية الاجتماعية أن مشروع "بنت الملك" هو أحد البرامج التى تقدمها الكنيسة وأسقفية الخدمات إلى جانب برامج أخرى كثيرة من ضمنها الاهتمام بمنظومة التعليم ومساعدة الطلاب على مصروفات الدراسة منذ مرحلة التعليم الأساسي وحتى دخولهم الجامعات او المعاهد، لافتا إلى أن الكنيسة تقدم أيضا برنامج "علم أبنك" للمساهمة في عمل مجموعات دراسية لعدد محدد للأطفال للاطمئنان على وصول المعلومة للطفل بشكل صحيح، موضحا أن الكنيسة تمشي في خط متوازي مع فكر الدولة لدعم كافة المشروعات الخدمية وأن الجميع المصريين لديهم الرغبة في الارتقاء بالتعليم.





وقال القمص بيشوى شارل إنه من ضمن البرامج التى تقدمها الكنيسة أيضا البرامج الصحية من خلال التوعية الصحية أو العلاج الذى من الممكن أن تقدمه تحت إشراف طبي كامل، كذلك تهتم أسقفية الخدمات بإنشاء دور الحضانة المتميزة لتنشئة الأطفال بصورة جيدة منذ الصغر لإعداد جيل لديه القدرة على مواجهة كافة التحديات، وتمنى القمص بيشوى شارل أن يبارك الله في هذه الخدمات والمشروعات لمجد وارتقاء الدولة والكنيسة كمؤسسة أساسية موجودة في مصرنا الحبيبة.