الكنيسة تستعين بأقوال البطريرك كيرلس والبابا شنوده في مواجهة كورونا.. صور

استعان القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأقوال للبابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 وكذلك قداسة البابا شنوده الثالث البطريرك الـ117 من تاريخ باباوات الإسكندرية وذلك للطمأنة من تداعيات فيروس كورونا المستجد بالتزامن مع ارتفاع عدد المصابين خلال الفترة الحالية.





ونشر القس بولس حليم أحد أقول البابا كيرلس السادس والتى يقول فيها، "كن مطمئنا جدا جدا ولا تفكر في الأمر كثيرا بل دع الأمر لمن بيده الأمر"، وذلك داخل اللوحة التى يذكر فيها أعداد المصابين والمتعافين والمتوفين الصادرة من وزارة الصحة.





كما نشر المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قول مشهور للراحل قداسة البابا شنوده الثالث، وهو "ربنا موجود .. كله للخير .. مسيرها تنتهى" ، ومعها أرقام الخط الساخن لوزارة الصحة 105 و15335 للابلاغ عن اى حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.





ودعا قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق اليوم جموع الشباب والشابات إلى التبرع بالدم، وأن هذا التبرع ينقذ حياة إنسان او اكثر من إنسان، لافتا إلى أن الضغط على المستشفيات الآن كبير، وأن هناك حاجة للدم، وأنه يجرى قبلها اجراء تحاليل للمتبرع وأن الجسم يستعيد الكمية التى تم التبرع بها.





ووجه قداسة البابا تواضروس الثاني - في رسالة بثها المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر تقنية الفيديو -التحية لجميع الأطباء والأطقم الطبية والفتية وجميع العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية في ظل الظروف الحالية من انتشار فيروس كورونا المستجد لجهودهم المخلصة خلال هذه الفترة.