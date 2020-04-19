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مصريته تفوق مسيحيته .. نشأت الديهي: البابا تواضروس الثاني وطني من طراز فريد.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:51 م
صدى البلد
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عادل نصار

هنأ الإعلامي نشأت الديهي،الأقباط وجميع المصريين بعيد القيامة، مُشيدًا بمطالبة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للأقباط بالبقاء في منازلهم والاحتفال بشم النسيم وعيد القيامة داخل بيوتهم، قائلًا: "البابا تواضروس الثاني، وطني من طراز فريد، ومصريته تفوق مسيحيته، وولائه وانتمائه لمصر قبل انتمائه للدين".


وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن البابا تواضروس قال في تصريح سابق: "أن يكون لدينا وطن بدون كنائس، أفضل من وجود كنائس بلا وطن".


وتابع "الديهي"، ان الله حبانا بأشخاص محبين ومخلصين للبلد، ويخافوا عليها، معقبًا: "ان شاء الله بلدنا منصورة في كافة التحديات التي نجابها حاليًا".


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