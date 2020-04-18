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مصطفى بكري: أزمة فيروس كورونا هتعدي والشعب أظهر أجمل ما فيه

السبت 18/أبريل/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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عادل نصار

أشاد الإعلامي مصطفى بكري، بأداء المصريين في ظل وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هناك تعاون كبير بين الدولة والمواطنين اثنى عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف بكري، في برنامجه «حقائق وأسرار»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، أنه :"ايه التعاون ده، وايه العطاء ده، والنبل الانساني ده، والشعب المصري يظهر أجمال ما فيه في وقت الأزمات"، مقدما التحية للجميع في حرب كورونا المستجد.

وأكمل مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، أن :"أزمة فيروس كورونا هتعدي، وعلينا ذكر المولي عز وجل، وعلينا التعاون ومساعدة الاخر والكف عن ظلم الناس لبعضها".
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