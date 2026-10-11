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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مهلة 24 ساعة .. الاحتلال الإسرائيلي ينذر 47 عائلة فلسطينية بإخلاء منازلها في الضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

منحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، 47 عائلة فلسطينية مهلة حتى مساء الأحد لمغادرة منازلها في منطقة رأس الأحمر، جنوب شرق طوباس بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد حصار استمر 27 يومًا، وسط مخاوف متزايدة بشأن مصير السكان وقدرتهم على البقاء في أراضيهم.

وقال حسن مليحات، رئيس منظمة البيدر الفلسطينية الحقوقية، في تصريحات صحفية، إن العائلات تواجه مستقبلًا غامضًا بعد أسابيع من إغلاق الطرق التي عزلت مجتمع رأس الأحمر عن المناطق المحيطة، مؤكدًا أن الإنذار النهائي زاد من مخاوف السكان بشأن حماية ممتلكاتهم والحفاظ على سبل عيشهم.

وطالب مليحات بتدخل عاجل من جماعات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية والهيئات الدولية لحماية السكان وممتلكاتهم، والعمل على إنهاء الحصار المفروض على المنطقة.

خندق وجدران ومناطق عسكرية

وفي سبتمبر الماضي، أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي آخر طريق متبقٍ يربط رأس الأحمر بالمناطق المحيطة، بعد إغلاق الطرق الترابية الأخرى المؤدية إلى البلدة.

وقال ثائر بشارات، أحد سكان المنطقة، إن القيود المفروضة على السكان اشتدت خلال السنوات الثلاث الماضية، ووصلت إلى نقطة حرجة بعدما حفرت القوات الإسرائيلية خندقًا عبر آخر طريق وصول متبقٍ إلى التجمع السكني.

وأضاف أن هذه الإجراءات تركت المجتمع محاصرًا فعليًا بالخنادق والجدران والمناطق العسكرية، ما زاد من صعوبة الوصول إلى المنطقة ومغادرتها.

أكثر من 14 ألف هجوم في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023


وفي سياق متصل، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بتنفيذ المستوطنين الإسرائيليين أكثر من 14 ألفًا و742 هجومًا في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، منذ أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل 66 فلسطينيًا.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد القيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فيما تتزايد المخاوف بشأن أوضاع العائلات الفلسطينية في المناطق التي تواجه الحصار والقيود على الوصول إلى منازلها وأراضيها.

قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة رأس الأحمر طوباس منظمة البيدر الفلسطينية جيش الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية المحتلة

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