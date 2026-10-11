ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد محمد منير: فنان أصيل بطعم النيل وشموخ الأهرامات

حرصت الفنانة ليلى علوي على تهنئة الكينج محمد منير بعيد ميلاده، معربة عن اعتزازها بمشواره الغنائي ومكانته المميزة في قلوب جمهوره، مؤكدة أنه استطاع الحفاظ على حضوره الفني عبر أجيال متعاقبة بفضل صوته المتفرد وقدرته على التجدد ومواكبة التطور.

ونشرت ليلى علوي رسالة تهنئة عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، تمنت خلالها لمحمد منير دوام الصحة والسعادة، مشيرة إلى أن أعماله الغنائية وفنه الأصيل يواصلان إسعاد محبيه.

وكتبت ليلى علوي: «كل سنة وأنت طيب يا منير يا حبيبي.. كل سنة وأنت طيب يا كينج، ودايمًا في صحة، ودايمًا بنسعد بيك وبأغانيك وبفنك الأصيل.. سنة حلوة عليك يا جميل».

وأكدت ليلى علوي حبها الكبير للكينج، مشيدة بموهبته الاستثنائية وصوته الذي يحمل طابعًا مصريًا أصيلًا، قائلة: «محمد منير كلنا بنحبه جدًا وبنعشقه، فنان أصيل وصوت ممتع وأصيل بطعم النيل وشموخ الأهرامات، قدر يعيش جيل ورا جيل لأنه فنان متطور»



