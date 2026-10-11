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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سر حجر رشيد ورشة تفاعلية للأطفال بـ متحف الأقصر للفن المصري

سر حجر رشيد ورشة تفاعلية للأطفال
سر حجر رشيد ورشة تفاعلية للأطفال
محمد الاسكندرانى

نظم قسم التراث الثقافي غير المادي بالتنسيق مع القسم التعليمى بمتحف الأقصر للفن المصري القديم ورشة تفاعلية للأطفال بعنوان "سر حجر الرشيد"، للتعريف لقصة حجر الرشيد وأهميتة في فك رموز الكتابة المصرية القديمة.

متحف الأقصر للفن المصري القديم


أوضحت إدارة متحف الأقصر للفن المصري القديم، أن الورشة اتخذت أسلوب الحكى التفاعالي المبسط، لتعرف الأطفال على حجر رشيد وقصة اكتشافة وأنواع الكتابات الموجودة عليه.
أشارت إدارة المتحف، إلى أن الورشة شملت نشاطًا تطبيقيًا لكتابة أسماء الأطفال بالحروف الهيروغليفية داخل خرطوش، مع تعريفهم بطريقة كتابة أسمائهم، بالإَافة إلى تدريبهم على كتابة اسم مصر.
يذكر أن يتكون المتحف من 5 قاعات للعرض وهم القاعة الأولى الاساسية ، وقاعة سوبك، وقاعة الخبيئة، وقاعة الدور العلوي، وقاعة مجد طيبة العسكري والتقني كما يعرض 3000 قطعة اثرية ويحتوي على مثلهم محفوظين داخل المخازن المتحفية به.

ومن أهم القطع المعروضة بالمتحف تمثال من الشست الأخضر يصور الملك تحتمس الثالث وهو شاب، وتمثال فريد من المرمر للملك أمنحتب الثالث مع الإله سوبك، وتمثال من حجر الكوارتز للملك أمنحتب الثالث واقفًا، ولوحة رائعة للملك كاموس، وتعد من الآثار النادرة التي يزخر بها المتحف، ومومياء الملك أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة عشر.

متحف الأقصر للفن المصري القديم سر حجر الرشيد حجر رشيد رشيد متاحف فك رموز الكتابة المصرية القديمة

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