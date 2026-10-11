محمد جمعة: شهادة رئيس وزراء ماليزيا عن الفن المصري تؤكد قوة مصر الناعمة

سلط الفنان محمد جمعة الضوء على تأثير الفن المصري ومكانته على المستوى العالمي، وذلك تعليقًا على ما وصفه بشهادة رئيس وزراء ماليزيا عن تاريخ مصر وفنانيها، مؤكدًا أن هذه المكانة تفرض مسؤولية كبيرة على الفنانين المصريين للحفاظ على قيمة الفن المصري ودوره الثقافي.

ونشر محمد جمعة رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أشار خلالها إلى أهمية هذه الشهادة، قائلًا: «عندما استشهد رئيس وزراء ماليزيا كانت شهادته عن تاريخ مصر وفنانى مصر هى رسالة مهمة لدور الفن فى مصر وتأثيره فى العالم أجمع».

وأضاف: «إنها شهادة تضع على عاتق كل فنان مصرى مسؤولية كبيرة (قوة مصر الناعمة) لا يستهان بها أبدًا»، مشددًا على أهمية الحفاظ على الدور الذي يلعبه الفن المصري في تعزيز مكانة مصر وتأثيرها الثقافي عالميًا.



