البابا تواضروس: مصر قدمت الرهبنة لكل العالم

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إن الكنيسة أيضا يوجد بها جوهرة، وأن الجوهرة هى الرهبنة والأديرة.





وأضاف البابا تواضروس - خلال كلمة له بثها المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ضمن سلسلة "جدد أيامنا كالقديم - إن مؤسس نظام الرهبنة هو القديس الأنبا أنطونيوس وهو مصري نشأ في محافظة بنى سويف في القرن الثالث الميلادى وأسس الحياة الرهبنية الديرية.





وتابع قائلا، إنه ظهر أباء أيضا أمثال القديس مكاريوس الكبير والقديس باخوميوس وعدد كبير من الأباء الذين نشروا الحياة الرهبنية في كل ربوع مصر، والتاريخ يشهد أن مصر هى التى قدمت الرهبنة لكل العالم، وصارت الأديرة وهى بالآلاف في كل بلاد العالم وبأشكال مختلفة.





وأكد البابا تواضروس الثاني أن الرهبنة المصرية هى جوهرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهى التى تساعد الكنيسة في خدمتها من خلال الصلوات المرفوعة والدائمة، مشيرا إلى ان بلادنا عامرة بأديرة الرهبان والراهبات، وأديرة الرهبان توجد عادة في المناطق الصحراوية، والراهبات توجد عادة في المناطق المأهولة بالسكان والمناطق الزراعية.





وأوضح البابا تواضروس الثاني أن الحياة الديرية أصبحت بكل ما فيها صورة رائعة تفتخر بها مصر، وأن القديس يوحنا ذهبى الفم قال عبارة عندما زار مصر وهى "إن السماء بكل نجومها ليست في جمال برية مصر بكل نساكها، وأن الأديرة قديما كانت بلا أسوار، وأن فكرة الأسوار ظهرت مع وجود هجمات للبربر، وأن الرهبنة في أصلها وفلسفتها وطبيعتها تمثل جوهرة الكنيسة الغنية التى تحافظ عليها وتفتخر بها في كل زمان وفي كل مكان.