رحيل أسقف بالكنيسة الأرثوذكسية بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا اليوم، الخميس، الأنبا رويس، الأسقف العام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 81 عاما.





وعلم "موقع صدى البلد الإخباري" أنه من من المقرر أن تقام صلوات الجنازة بالكنيسة البطرسية بالعباسية بعد ظهر اليوم برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بدون حضور شعبي.





ولد نيافة الأنبا رويس في مدينة ميت غمر عام 1939باسم مختار فهمى المنياوي، وحصل على بكالريوس التجارة عام 1962، وترهب الأسقف الراحل بدير السريان باسم الراهب متياس السرياني، وسيم قسا في يوم الأحد 2 يناير 1966، ثم قمصًا في يوم الأحد 25 يونيو 1967.







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وفي شهر أكتوبر عام 1966، انتدبه قداسة البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 من تاريخ باباوات الإسكندرية سكرتيرًا له، ثم مُشْرِفًا على الإكليريكية، واعتذر في عام 1969 عن رسامته أسقفا لمدينة دمياط واعتزل في الدير، ثم عاد للإشراف على الاكليريكية مرة أخرى في عام 1970.





أرسله نيافة الأنبا أنطونيوس، القائمقام البطريركي، عقب نياحة قداسة البابا كيرلس السادس إلى إنجلترا عام 1971 ليرعى الأقباط في لندن، ثم عُيِّنَ سكرتيرًا لقداسة البابا شنوده الثالث في نوفمبر 1971.





وفي يوم 29 مايو عام 1977، سيمَ أسقفًا عامًا في عيد العنصرة بيد قداسة البابا شنودة الثالث مع 4 أساقفة آخرين و2 خورى ابيسكوبوس، كما كان له عمله الرعوي خاصة في كندا وأمريكا؛ حيث كان ينتدبه قداسة البابا شنودة الثالث للإشراف على كنائس المهجر.