أستاذ فيروسات: مصر فى المرحلة الثالثة من فيروس كورونا الغامض والمعقد

قال الدكتور،أحمد شاهين أستاذ علم الفيروسات،إن التعايش مع فيروس كورونا مرتبط بسلوك المواطن خلال تحركاتهم، لافتا إلى أن تم رصد إهمال ضوابط الوقاية من الفيروس بنسبة انخفاض في الالتزام بالضوابط 40% لـ 11%.





وكشف أحمد شاهين، خلال تصريحات عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن إهمال ضوابط الوقاية مؤشرا خطيرا جدا بالنسبة للشعب المصرى، لافتا إلى أن الحرص على التباعد الاجتماعي مهم ويعني انخفاض الإصابات بنسبة 70%.

إقرأ ايضا: 571 وفاة .. الصحة : شفاء 2626 مواطنا من الكورونا من إجمالي 10829 حالة





وأشار أستاذ الفيروسات إلى أهمية ارتداء الكمامات فى الوقت الحالى لأن الدولة وصلت إلى المرحلة الثالثة من الفيروس وهى أشد المراحل على المواطنين، لافتا إلى أن الدول الاوروبية فرضت غرامات على الذين يخرجون دون ارتداء كمامات.





وأكد أن فيروس كورونا ما زال محيرا وغامضا، وإنتاج لقاح له يحتاج لعام.