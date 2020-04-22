البابا تواضروس يؤجل اجتماع المجمع المقدس إلى نوفمبر بسبب كورونا

قرر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تأجيل اجتماع المجمع المقدس دورة مايو 2020 ليعقد في شهر نوفمبر المقبل.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن قرار البابا تواضروس الثاني تضمن أيضا تأجيل اجتماعات لجان المجمع وسيامة الأباء الأساقفة الجدد إلى شهر نوفمبر القادم نظرًا لظروف الوباء الموجود حاليا بالعالم كله.





كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني قد قررت استمرار تعليق جميع الصلوات بالكنائس، بما فيها صلوات أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد،والتي تعتبر من أهم المناسبات الكنسية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وذلك لحين استقرار الأوضاع وانتهاء الأسباب الصحية التي دعت لذلك.





كما قررت الكنيسة تأجيل طقس إعداد زيت الميرون المقدس، وهو حدث كنسي له أهميته الكنسية والتاريخية والرعوية وهو الذي يقوم به قداسة البابا مع جميع الآباء مطارنة وأساقفة المجمع المقدس.





وأكدت الكنيسة أن تقتصر الجنازات على أسرة المنتقل فقط و إيقاف صلوات الأكاليل، لحين استقرار الأوضاع مع استمرار الآباء الكهنة في متابعة العمل الرعوي للأسر ولا سيما الحالات الخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.





كما قررت الكنيسة التبرع بـ 3 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر وذلك للمساهمة في شراء أجهزة التنفس الصناعي. كما وجهت مشاغل الخياطة بالإيبارشيات للمساهمة في إعداد الملابس الطبية ومستلزماتها، التي تحتاجها الطواقم الصحية في عملها الوطني، الذي نقدره كثيرًا مع استمرار مشاركة الكنائس في تقديم التوعية المستمرة لأبنائها، بالالتزام بتعليمات الأجهزة الصحية.