AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البابا تواضروس يؤجل اجتماع المجمع المقدس إلى نوفمبر بسبب كورونا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:54 م
صدى البلد
Advertisements
سامح سلام

قرر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تأجيل اجتماع المجمع المقدس دورة مايو 2020 ليعقد في شهر نوفمبر المقبل.


وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن قرار البابا تواضروس الثاني تضمن أيضا تأجيل اجتماعات لجان المجمع وسيامة الأباء الأساقفة الجدد إلى شهر نوفمبر القادم نظرًا لظروف الوباء الموجود حاليا بالعالم كله.


كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني قد قررت  استمرار تعليق جميع الصلوات بالكنائس، بما فيها صلوات أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد،والتي تعتبر من أهم المناسبات الكنسية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وذلك لحين استقرار الأوضاع وانتهاء الأسباب الصحية التي دعت لذلك.


كما قررت الكنيسة تأجيل طقس إعداد زيت الميرون المقدس، وهو حدث كنسي له أهميته الكنسية والتاريخية والرعوية وهو الذي يقوم به قداسة البابا مع جميع الآباء مطارنة وأساقفة المجمع المقدس.


وأكدت الكنيسة أن تقتصر الجنازات على أسرة المنتقل فقط و إيقاف صلوات الأكاليل، لحين استقرار الأوضاع مع  استمرار  الآباء الكهنة في متابعة العمل الرعوي للأسر ولا سيما الحالات الخاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.


كما قررت الكنيسة التبرع بـ 3 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر وذلك للمساهمة في شراء أجهزة التنفس الصناعي. كما وجهت مشاغل الخياطة بالإيبارشيات للمساهمة في إعداد الملابس الطبية ومستلزماتها، التي تحتاجها الطواقم الصحية في عملها الوطني، الذي نقدره كثيرًا مع استمرار مشاركة الكنائس في تقديم  التوعية المستمرة لأبنائها، بالالتزام بتعليمات الأجهزة الصحية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكنيسة الأرثوذكسية: استمرار تعليق الصلوات خلال أسبوع الآلام

الكنيسة تتبرع بـ٣ ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر لمواجهة كورونا

الكنيسة: توجيه مشاغل الخياطة بـ الإيبارشيات لإعداد الملابس الطبية ومستلزماتها

الكنيسة الأرثوذكسية: استمرار تعليق الصلوات خلال أسبوع الآلام وعيد القيامة

الكنيسة الأرثوذكسية تمنع زيارة الأقباط للمدافن خلال عيد القيامة

كيف سيصلي البابا تواضروس أسبوع الآلام وعيد القيامة .. الكنيسة تجيب

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يعلق على منع صلاة التراويح فى رمضان بسبب كورونا

الإعلان الرسمي غدا.. تفاصيل اجتماع الحكومة لتحديد أوقات الحظر في رمضان

كهربا ينعى عامل غرفة ملابس الأهلي بكلمات مؤثرة

وصول الرئيس السيسي لافتتاح عدد من المشروعات القومية بالسويس

الرئيس يشهد افتتاح محطة معالجة مياه صرف المحسمة بالإسماعيلية

الصحة العالمية: شهر رمضان فرصة عظيمة للانتصار على كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الهجوم عليهن.. 10 صور لأبطال مسلسل حكايات بنات.. شاهد

بالعجوة والزنك.. القضاء على الخفافيش بسمالوط

عشاء سريع وصحي .. بطاطس بالثوم وتونة بالخضراوات