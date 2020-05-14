ماذا قالت وزارة التربية والتعليم عن مصير امتحانات الثانوية العامة 2020 حتى الآن ؟ .. تفاصيل

مصير امتحانات الثانوية العامة 2020 في ظل تشديد وزارة الصحة على عدم امكانية عودة العمل في المدارس في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر ، أمر يشغل الان جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم .





وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، سوف يتم الاعلان عن خطة الدولة لتأمين إجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية المقرر عقدها بالتزامن مع وجود فيروس كورونا المستجد ، غدا الجمعة الموافق 15 مايو الجارى.









و نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الخبر الذي تم عبر فيسبوك ، والذي يزعم أن وزير التعليم قد صرح بأن أجهزة الدولة تناقش تأجيل امتحانات الثانوية العامة.





وقال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع "صدى البلد": هذا الكلام لا أساس له من الصحة ، مشيرا إلى أن هذا الخبر عبارة عن شائعة هدفها اثارة الجدل في هذا الوقت ، ونحن نناشد المواطنين بألا ينساقوا وراء أي كلام لا يصدر في بيان رسمي من الوزارة أو الوزير .





وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن تنعقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها دون أي تأجيل أو إلغاء، وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم.





وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فكرة استبدال امتحانات الثانوية العامة بـ امتحانات قدرات للالتحاق بالجامعات، لم ولن تكون مطروحة على طاولة نقاشات وزارة التربية والتعليم المصرية هذا العام.





جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 و وفقا لـالمعتمد من وزارة التربية والتعليم، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:

الأحد 7 يونيو 2020: لغة عربية وتربية دينية

الثلاثاء 9 يونيو 2020 الاقتصاد والإحصاء

الخميس 11 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 14 يونيو 2020: الديناميكا

الثلاثاء 16 يونيو 2020: الأحياء والاستاتيكا والفلسفة

الخميس 18 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الأحد 21 يونيو 2020: الفيزياء والتاريخ

الثلاثاء 23 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الخميس 25 يونيو 2020: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 28 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الثلاثاء 30 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الخميس 2 يوليو 2020: الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع

الأحد 5 يوليو 2020: الجبر والهندسة الفراغية

وقبل اعلان التفاصيل النهائية غدا .. ينشر موقع صدى البلد في هذا التقرير أبرز المعلومات الرسمية المتاحة عن امتحانات الثانوية العامة 2020 حتى الان :

- لا مجال لإلغاء امتحانات الثانوية العامة لانها هي الآلية الوحيدة المتاحة لتقييم الطلاب و إلحاقهم بتنسيق القبول بالجامعات في الوقت الحالي

- لا مجال لإستبدال امتحانات الثانوية العامة بأبحاث ، لان هناك قانونا يحكم شكل امتحانات الثانوية العامة و مواعيدها ونظامها

- لا مجال للإعتماد على امتحانات قدرات لدخول الجامعات بدلا من امتحانات الثانوية العامة ، لان الكليات المصرية حاليا غير مؤهلة لتطبيق نظام امتحانات القدرات ولا تتوافر بنوك اسئلة تسمح بذلك حاليا

- امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مقرات لجان وزارة التربية والتعليم لظروف التأمين

- هناك اجراءات كثيرة لتعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام ، منها تقليل عدد الطلاب في اللجنة الواحدة بحيث لا يزيد عن 14 طالبا في اللجنة

- سيكون هناك بوابات تعقيم على كل لجان الامتحانات وسيتم توزيع كمامات و اغطية للاحذية على كل الموجودين في اللجنة

-سيتم عمل تعقيم بالمطهرات لكل ارجاء اللجنة قبل الامتحان و اثناءه و بعده

-اي طالب ستظهر عليه الاعراض و يحتاج لعزل ، سيكون مسموحا له بدخول الامتحان في الدور الثاني بالدرجة الكاملة

-لجان الثانوية العامة ستكون مزودة بغرف عزل و سيارات اسعاف للتعامل مع اي حالة تظهر عليها الاعراض





وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم و رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ، قد عمم على المديريات جدول مواعيد تصحيح امتحانات الثانوية العامة .





و أوضح المصدر أنه وفقا لهذا المصدر :

يبدأ تصحيح امتحان اللغة العربية والدين يوم 11 يونيو 2020 ، ويبدأ تصحيح اللغة الأجنبية الأولى الإثنين 15 يونيو ، ويبدأ تصحيح الفيزياء والتراجم وامتحان التاريخ يوم 25 يونيو 2020، ويبدأ تصحيح الفلسفة والمنطق والتربية الوطنية الأربعاء 24 يونيو، ويبدأ تصحيح الإقتصاد والجغرافيا السبت 27 يونيو 2020، ويبدأ تصحيح الأحصاء والرياضيات والتراجم السبت 27 يونيو، ويبدأ تصحيح الأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئية والتراجم لطلاب مدارس اللغات 29 يونيو، ويبدأ تصحيح الكيمياء والتراجم السبت 27 يونيو 2020، ويبدأ تصحيح اللغة الأجنبية الأولى وتشمل اللغة الفرنسية والألمانية، إضافة إلى اللغة الأجنبية الثانية 1 يوليو 2020.





وأكد المصدر أنه من المقرر أن ينتهى تصحيح مواد امتحانات الثانوية العامة يوم 5 يوليو بمادة علم النفس والاجتماع.





وقد ناشدت وزارة التربية والتعليم جميع الطلاب واولياء الامور بترقب التفاصيل الجديدة التي سيتم اعلانها خلال الساعات القادمة بشأن مصير امتحانات الثانوية العامة 2020 .