وزير التعليم لـ«صدى البلد»: الدولة لا تدرس تأجيل امتحانات الثانوية العامة.. لا تصدقوا الشائعات

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم و التعليم الفني الخبر الذي يتم تداوله الآن عبر فيسبوك ، والذي يزعم أن وزير التعليم قد صرح بأن أجهزة الدولة تناقش تأجيل امتحانات الثانوية العامة.





و قال وزير التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع "صدى البلد": هذا الكلام لا أساس له من الصحة ، مشيرا إلى أن هذا الخبر عبارة عن شائعة هدفها اثارة الجدل في هذا الوقت ، ونحن نناشد المواطنين بألا ينشاقوا وراء أي كلام لا يصدر في بيان رسمي من الوزارة أو الوزير .





وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن تنعقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها دون أي تأجيل أو إلغاء، وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم.





وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فكرة استبدال امتحانات الثانوية العامة بـ امتحانات قدرات للالتحاق بالجامعات، لم ولن تكون مطروحة على طاولة نقاشات وزارة التربية والتعليم المصرية هذا العام.





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وأوضح وزير التربية والتعليم: ستكون مواعيد امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفق الجدول التالي:





الأحد 7 يونيو 2020: لغة عربية وتربية دينية





الثلاثاء 9 يونيو 2020 الاقتصاد والإحصاء





الخميس 11 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الأولى





الأحد 14 يونيو 2020: الديناميكا





الثلاثاء 16 يونيو 2020: الأحياء والاستاتيكا والفلسفة





الخميس 18 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات





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الأحد 21 يونيو 2020: الفيزياء والتاريخ





الثلاثاء 23 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات





الخميس 25 يونيو 2020: الكيمياء والجغرافيا





الأحد 28 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية





الثلاثاء 30 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات





الخميس 2 يوليو 2020: الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع





الأحد 5 يوليو 2020: الجبر والهندسة الفراغية





وقال وزير التربية والتعليم إن الوزارة سوف تعلن للمواطنين خطة الدولة لتأمين إجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية المقرر عقدها بالتزامن مع وجود فيروس كورونا المستجد ، يوم 15 مايو الجارى.





وأضاف الدكتور طارق شوقى أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات شهادة الثانوية العامة يبلغ 660 ألف طالب وأكثر منهم بقليل بالدبلومات الفنية، مشيرا إلى خطة الدولة لإجراء امتحانات الشهادات للثانوية العامة والدبلومات الفنية وسط مخاوف انتشار فيروس كورونا، وأن الدولة وضعت عددا من الضوابط الجادة التى تضمن الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والمُراقبين وكل من يُشارك فى هذه العملية.





وأوضح أن عدد الطلاب فى كل لجنة لن يتجاوز الـ14 طالبا، وأنه تقرر زيادة عدد اللجان بنسبة 60% لتصل إلى 5000 لجنة على مستوى الجمهورية.





وأكد أن جميع اللجان ستكون فى مقرات تابعة للتربية والتعليم وأنها لن تكون فى مراكز الشباب أو أى أماكن تتبع وزارات أو هيئات أو جهات أخرى، وذلك لأسباب تتعلق بالتأمين ضد الغش والتسريب، موضحا أن تكلفة التأمين العادى الذى يحدث كل عام تبلغ نحو مليار و300 مليون جنيه.





وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المُتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا المُستجد، قال الدكتور طارق شوقى، إنه سيتم تركيب 5000 بوابة تعقيم على لجان الامتحانات المُختلفة، وسيتم تعقيم الفصول واللجان وأوراق الامتحانات يوميا قبل وبعد الامتحانات، كما سيتم توزيع 25 مليون كمامة على المترددين على اللجان من مُشرفين وطلاب وموظفين وعمال، فضلا عن توفير أجهزة لتغطية الأحذية قبل دخول اللجان، وتجهيز غرف عزل باللجان وسيارات إسعاف للتعامل مع أى حالات اشتباه.





وأضاف: "هناك مطالب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة وهذا سيكون له عواقب وخيمة، أما الحديث عن استبدال الامتحانات باختبارات قدرات فهذا كلام هزلى وكلام فاضى".