تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 بعد إعلان الوزير عقدها في موعدها

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الثانوية العامة ستتم في موعدها وفقا للجدول المعلن ، مشيرًا إلى أنه لا تراجع عن عقد امتحانات الثانوية العامة 2020 في موعدها في اللجان بالطريقة المعتادة دون تأجيل ، ولا مجال لاستبدالها بأبحاث او امتحانات قدرات للالتحاق بالكليات.
وبمناسبة هذه التصريحات ، يعيد موقع صدى البلد جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 الذي اعتمده وزير التربية والتعليم ، بعد أن تم التأكيد على انه حتى هذه اللحظة مازال ساريا بدون تغيير.
الأحد 7 يونيو 2020: لغة عربية وتربية دينية
الثلاثاء 9 يونيو 2020 الاقتصاد والإحصاء
الخميس 11 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الأولى
الأحد 14 يونيو 2020: الديناميكا
الثلاثاء 16 يونيو 2020: الأحياء والاستاتيكا والفلسفة
الخميس 18 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات
الأحد 21 يونيو 2020: الفيزياء والتاريخ
الثلاثاء 23 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات
الخميس 25 يونيو 2020: الكيمياء والجغرافيا
الأحد 28 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية
الثلاثاء 30 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات
الخميس 2 يوليو 2020: الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع
الأحد 5 يوليو 2020: الجبر والهندسة الفراغية
وقال وزير التربية والتعليم أنه في اطار الاجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الجميع من كورونا ، سيجد الطلاب ما يلي في لجان الامتحانات :
- بوابات تعقيم
- سيتم فرض مسافات كبيرة بين الطلاب داخل كل لجنة- سيتم توزيع كمامات يوميا على جميع الموجودين في اللجنة
- سيتم تعقيم الفصول قبل و بعد الامتحان بشكل محترف
- سيتم توزيع " غطاء للقدم" على جميع الطلاب و المعلمين الموجودين قبل دخول اللجنة