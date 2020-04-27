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تعليم

تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 بعد إعلان الوزير عقدها في موعدها

الإثنين 27/أبريل/2020 - 05:00 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الثانوية العامة ستتم في موعدها وفقا للجدول المعلن ، مشيرًا إلى أنه لا تراجع عن عقد امتحانات الثانوية العامة 2020 في موعدها في اللجان بالطريقة المعتادة دون تأجيل ، ولا مجال لاستبدالها بأبحاث او امتحانات قدرات للالتحاق بالكليات.

وبمناسبة هذه التصريحات ، يعيد موقع صدى البلد جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 الذي اعتمده وزير التربية والتعليم ، بعد أن تم التأكيد على انه حتى هذه اللحظة مازال ساريا بدون تغيير.

وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:

الأحد 7 يونيو 2020: لغة عربية وتربية دينية

الثلاثاء 9 يونيو 2020  الاقتصاد والإحصاء

الخميس 11 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 14 يونيو 2020: الديناميكا

الثلاثاء 16 يونيو 2020: الأحياء  والاستاتيكا والفلسفة

الخميس 18 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الأحد 21 يونيو 2020: الفيزياء والتاريخ

الثلاثاء 23 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الخميس 25 يونيو 2020: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 28 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الثلاثاء 30 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الخميس 2 يوليو 2020: الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع

الأحد 5 يوليو 2020: الجبر والهندسة الفراغية

وقال وزير التربية والتعليم أنه في اطار الاجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الجميع من كورونا ، سيجد الطلاب ما يلي في لجان الامتحانات :
- بوابات تعقيم 
- سيتم فرض مسافات كبيرة بين الطلاب داخل كل لجنة
- سيتم توزيع كمامات يوميا على جميع الموجودين في اللجنة
- سيتم تعقيم الفصول قبل و بعد الامتحان بشكل محترف
- سيتم توزيع  " غطاء للقدم" على جميع الطلاب و المعلمين الموجودين قبل دخول اللجنة 
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