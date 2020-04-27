تعرف على جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 بعد إعلان الوزير عقدها في موعدها

وقال وزير التربية والتعليم أنه في اطار الاجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الجميع من كورونا ، سيجد الطلاب ما يلي في لجان الامتحانات :

- بوابات تعقيم

- سيتم فرض مسافات كبيرة بين الطلاب داخل كل لجنة

- سيتم توزيع كمامات يوميا على جميع الموجودين في اللجنة