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تعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزير التعليم .. وإعلان تفاصيل جديدة 15 مايو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 07:59 م
جدول امتحانات الثانوية
جدول امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
ينشر موقع صدى البلد جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 ، بعد أن أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  أنه من المقرر أن تنعقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها دون أي تأجيل أو إلغاء، وفقا لـ  جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم.


و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:

الأحد 7 يونيو 2020: لغة عربية وتربية دينية

الثلاثاء 9 يونيو 2020  الاقتصاد والإحصاء

الخميس 11 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 14 يونيو 2020: الديناميكا

الثلاثاء 16 يونيو 2020: الأحياء  والاستاتيكا والفلسفة

الخميس 18 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الأحد 21 يونيو 2020: الفيزياء والتاريخ

الثلاثاء 23 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الخميس 25 يونيو 2020: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 28 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الثلاثاء 30 يونيو 2020: إجازة من الامتحانات

الخميس 2 يوليو 2020: الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع

الأحد 5 يوليو 2020: الجبر والهندسة الفراغية

وقال وزير التربية والتعليم إن الوزارة سوف تعلن للمواطنين خطة الدولة لتأمين إجراء امتحانات شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية المقرر عقدها بالتزامن مع وجود فيروس كورونا المستجد ، يوم 15 مايو الجارى.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزير التعليم .. وإعلان تفاصيل جديدة 15 مايو
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