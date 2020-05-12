الصحة العالمية توجه رسالة جديدة لـ الشعب المصري حول فيروس كورونا

قالت د. رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط أن المنظمة توجه الدعم التقني والطبي للحكومة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.





وطالبت في مؤتمر صحفي للمنظمة عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) الحكومة المصرية بزيادة نسبة الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا لافتة أن مصر بدأت بالفعل فى تنفيذ هذا الأمر.





ووجهت مسئولة الصحة العالمية رسالة للشعب المصري بضرورة زيادة الالتزام على المستوى المجتمعي بالإجراءات الإحترازية وخصوصا بالأماكن العامة لمنع انتشار فيروس كورونا .





كما دعت لمتابعة الحالات المصابة للحد من ارتفاع نسبة الوفيات، مع ضرورة حماية الفئات الكبار فى السن نظرا لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.



