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أخبار البلد

اليوم.. مؤتمر صحفي لـ منظمة الصحة العالمية عن تطورات فيروس كورونا

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:04 ص
صدى البلد
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محمد غالي
يعقد  المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء ، فى الحادية عشرة صباحا، عن طريق الفيديو، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

ويشمل المؤتمر، تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19.

ويشارك بالمؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة  رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور  ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي

وأوضح المكتب فى بيانه اليوم طريقة إرسال الأسئلة  بملء الاستمارة المرفقة في الرابط التالي:

http://www.emro.who.int/askemro.html

 كما يمكن  متابعة البث المباشر للمؤتمر الصحفي على منصات التواصل الاجتماعي كالتالي:

للمتابعة باللغة الإنجليزية: twitter.com/whoemro   

للمتابعة باللغة العربية: facebook.com/WHOEMRO

للمتابعة باللغة العربية: www.youtube.com/c/WHOEMR

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