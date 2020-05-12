اليوم.. مؤتمر صحفي لـ منظمة الصحة العالمية عن تطورات فيروس كورونا

يعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء ، فى الحادية عشرة صباحا، عن طريق الفيديو، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).





ويشمل المؤتمر، تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19.





ويشارك بالمؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي





وأوضح المكتب فى بيانه اليوم طريقة إرسال الأسئلة بملء الاستمارة المرفقة في الرابط التالي:





http://www.emro.who.int/askemro.html





كما يمكن متابعة البث المباشر للمؤتمر الصحفي على منصات التواصل الاجتماعي كالتالي:





للمتابعة باللغة الإنجليزية: twitter.com/whoemro





للمتابعة باللغة العربية: facebook.com/WHOEMRO





للمتابعة باللغة العربية: www.youtube.com/c/WHOEMR



