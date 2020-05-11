الصحة العالمية تكشف موعد التوصل للقاح كورونا ومصر لم تصل للذروة.. فيديو

أمجد الخولي استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية:





- فيروس كورونا يختلف عن غيره من الفيروسات

- الفيروسات التاجية معروف أنها سريعة التغير

- هناك الكثير من اللقاحات لـ فيروس كورونا جاري تجريبها

- كورونا يُزيد من فرص الإصابة بمتلازمة "كاواساكي

- التوصل للتركيبة الجينية لفيروس كورونا

-لا علاج لفيروس كورونا قبل عام من الآن"









الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، تفاصيل مهمة عن لقاح فيروس كورونا المستجد، وقال إنه رغم عمر فيروس كورونا القصير والذي يصل إلى 4 أشهر فقط، فقد تم التوصل التركيبة الجينية للفيروس، وطرق انتقاله وانتشاره، ومعرفة آليات الحماية منه. كشف





وقال الدكتور الخولي إن فيروس كورونا يختلف عن غيره من الفيروسات أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى حقيقة أنه يضعف ويتلاشى مع الوقت مثل ماحدث مع غيره من الفيروسات الأخرى من نفس سلالته.





وتابع في مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن الفيروسات التاجية معروف أنها سريعة التغير، ولذلك من الصعب أن يضعف في المستقبل القريب و أن من المهم في تلك الفترة لمواجهة فيروس كورونا هو تقوية جهاز المناعة وما نتبعه من إجراءات وقائية احترازية، مشيرًا إلى أنه تم التوصل الى التركيب الجيني لكورونا و أنه ليس من المتوقع أن يتحور أو يتطور فيروس كورونا سواء يكون أكثر حدة أو أقل قوة، منوها بأنه لا يمكن الجزم حتى الآن بشكل نهائي أن هناك متلازمة تصيب الأطفال ممن تنتقل لهم عدوى كورونا.



