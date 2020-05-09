علاج كورونا.. اكتشاف دواء ثلاثي مضاد للفيروسات.. تفاصيل

كشفت دراسات جديدة أجريت في معامل هونج كونج عن وجود علاج لفيروس كورونا مكون من ثلاثة أدوية مضادة للفيروسات وتمت تجربته وأظهرت النتائج أنه يحد من أعراض فيروس كورونا المستجد.
وتم اجراء التجارب على 12 مريضاً خليط الدواء المكون من لوبينافير-ريتونافير" ودواء "ريبافيرين" ودواء "إنترفيرون بيتا" وأظهرت النتيجة عدم وجود فيروسات بأجسام هولاء الاشخاص.
وأكد ويونغ المشرف على البحث أن هذا الدواء يساعد في التخفيف من أعراض فيروس كورونا الحادة والخفيفة والتخلص من الفيروسات داخل جسم الانسان.
ويتم التسابق على اكتشاف لقاح لفيروس كورونا المستجد في وقت سريع نتيجة تزايد أعداد الإصابة وعدد الوفيات، وتحاول العديد من الدول الوصول للقاح موثوق به ومجرب.
وتم اجراء التجارب على 12 مريضاً خليط الدواء المكون من لوبينافير-ريتونافير" ودواء "ريبافيرين" ودواء "إنترفيرون بيتا" وأظهرت النتيجة عدم وجود فيروسات بأجسام هولاء الاشخاص.
وأكد ويونغ المشرف على البحث أن هذا الدواء يساعد في التخفيف من أعراض فيروس كورونا الحادة والخفيفة والتخلص من الفيروسات داخل جسم الانسان.
ويتم التسابق على اكتشاف لقاح لفيروس كورونا المستجد في وقت سريع نتيجة تزايد أعداد الإصابة وعدد الوفيات، وتحاول العديد من الدول الوصول للقاح موثوق به ومجرب.