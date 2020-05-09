AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

علاج كورونا.. اكتشاف دواء ثلاثي مضاد للفيروسات.. تفاصيل

السبت 09/مايو/2020 - 07:40 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
كشفت دراسات جديدة أجريت في معامل هونج كونج عن وجود علاج لفيروس كورونا مكون من ثلاثة أدوية مضادة للفيروسات وتمت تجربته وأظهرت النتائج أنه يحد من أعراض فيروس كورونا المستجد.


وتم اجراء التجارب على 12 مريضاً خليط الدواء المكون من لوبينافير-ريتونافير" ودواء "ريبافيرين" ودواء "إنترفيرون بيتا" وأظهرت النتيجة عدم وجود فيروسات بأجسام هولاء الاشخاص.

وأكد ويونغ المشرف على البحث أن هذا الدواء يساعد في التخفيف من أعراض فيروس كورونا الحادة والخفيفة والتخلص من الفيروسات داخل جسم الانسان.


ويتم التسابق على اكتشاف لقاح لفيروس كورونا المستجد في وقت سريع نتيجة تزايد أعداد الإصابة وعدد الوفيات، وتحاول العديد من الدول الوصول للقاح موثوق به ومجرب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنترفيرون ألفا 2 ب.. رئيس كوبا يعلن عن علاج جديد لفيروس كورونا

بـ الأسماء.. تعرف على الأدوية الأكثر فاعلية فى علاج كورونا حتى الآن

مفاجأة سارة .. 4 علاجات محتملة لفيروس كورونا

أخيرا.. فرنسا توافق على استخدام "الكلوروكين" لعلاج فيروس كورونا

بعد وفاة 3 أشخاص.. تحذير من الآثار الجانبية للعلاجات المضادة لفيروس كورونا

السر في 13 دواء منهم متداول بـ مصر.. طريقة علاج رئيس الوزراء البريطاني من كورونا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

شاهد .. تعليق أحمد داش على انتشار كلمة انت شمام

رئيس جامعة القاهرة يستقبل فوجا من العالقين بالمدينة الجامعية وسط إجراءات وقائية مشددة

سيدة تدعو للرئيس السيسى خلال جولته: ربنا يحبب فيك الخلق.. فيديو

الانتهاء من تجهيز 30 مستشفى حميات وصدر كعزل صحي قبل عيد الفطر

النيابة تستمع إلى أقوال الجيران في واقعة العثور على جثة شاب مشنوقًا بالقاهرة

عزل صحى لـ 1650 أسرة.. القصة الكاملة لظهور 27 حالة إصابة بكورونا فى الغربية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة بلا قلب .. العثور على رضيع عاريًا فى مقلب قمامة بالزقازيق .. صور

هيونداي تطرح شاحنة مستقبلية تنافس تويوتا هايلوكس وفورد رينجر .. صور

بـ عباءة ملونة.. روجينا تبهر جمهورها في إطلالة جديدة