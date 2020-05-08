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مرأة

حيوان يساعد الباحثين في مكافحة فيروس كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:16 م
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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آلاء حسن
في ظل تزايد أعداد إصابات  فيروس كورونا المستجد والمحاولة المستمرة للوصول إلى لقاح فعال للقضاء على هذا الوباء كشفت أبحاث جديدة أن حيوان اللاما يمكنه مكافحة فيروس كورونا.


ووفقا لموقع healthline، وجدت الأبحاث المبكرة أن بعض الأجسام المضادة في اللاما قد تساعد في مكافحة الفيروس الذي يسبب COVID-19.

وجدت دراسة نشرت هذا الأسبوع في مجلة Cell أن الأجسام المضادة المأخوذة من اللاما تم تصميمها لمحاربة الفيروس التاجي الجديد وكانت هذه الأجسام المضادة الخاصة فعالة في إعداد المختبر لتحييد الفيروس.

لا يزال البحث في المراحل المبكرة ، ولكن إذا نجح ذلك ، فقد يعني ذلك أن الأجسام المضادة للاما يمكن أن تساعد في حماية الأشخاص من الإصابة بحالة حادة من COVID-19.

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