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مرأة

10 تخاريف عن الفيروس التاجي.. أبرزها الجو الحار يقتل كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 01:41 م
صدى البلد
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ريهام قدري
بعد إعلان الأرصاد الجوية عن ارتفاع درجة الحرارة تخيل البعض أن هذه التغيرات قد تكون سببًا في القضاء على فيروس كورونا

الدكتور محمد حمزة، استشاري صدر وحساسية الأطفال، دحض عدة تخاريف عن فيروس كورونا ، وهي:

الحرارة لن تقتل فيروس كورونا.
الغرغره بماء وملح وخل وليمون لا تقتل كورونا ولا تمنع الإصابة بها. 
شرب الشاي وأكل الشلولو والفول المدمس والثوم ليس علاجا ولا يحمي من كورونا. 
كورونا لا تتنقل بالناموس ولا بالتكييفات ولا مجفف الأيدي. 
المضادات الحيوية لاتزيد فرص الإصابة بكورونا، حيث أن المضاد الحيوي (Azithromycin) موجود ف بروتوكولات علاج الكورونا في دول كثيرة. 
أدوية الكورتيزون لاتزيد من مشاكلك مع الكورونا لأن الكورتيزون نفسه موجود في بروتوكولات علاج الكورونا في دول كتير أولهم الصين. 
(البروفين) ليس له اي احتمالية  في الإصابة بالڤيروس 
الأطفال أقل عرضة للإصابة بالكورونا لكنهم معرضون للإصابة ونقل العدوى لكبار السن
الكورونا ليس دور برد  فهو ڤيروس ممكن يكون قاااتل 
لا ينقل المتوفون بكورونا العدوى بعد تكفينهم ودفنهم بطريقة سليمة . 
غسل اليدين بالماء والصابون من ٢٠ ل ٣٠ ثانية أهم ١٠٠ مرة من استخدام الكحول.
لم يثبت حتى الآن أن الحيوانات المنزلية مثل القطط والكلاب ممكن أن تكون سببا في نقل العدوى. 
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