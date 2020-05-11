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أخبار البلد

غدا .. مؤتمر صحفى لـ الصحة العالمية عن تطورات فيروس كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 10:00 ص
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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قسم الأخبار
 يعقد  المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية غدا الثلاثاء ، فى الحادية عشرة صباحا ، مؤتمرا صحفيا عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ويشمل المؤتمر الصحفي تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19.

 ويشارك بالمؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة  رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور  ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي
 
وأوضح المكتب فى بيانه اليوم طريقة إرسال الأسئلة  بملأ الاستمارة المرفقة في الرابط التالي:
http://www.emro.who.int/askemro.html
 
كما يمكن  متابعة البث المباشر للمؤتمر الصحفي على منصات التواصل الاجتماعي كالتالي:
للمتابعة باللغة الإنجليزية: twitter.com/whoemro   
للمتابعة باللغة العربية: facebook.com/WHOEMRO
للمتابعة باللغة العربية: www.youtube.com/c/WHOEMR
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