غدا .. مؤتمر صحفى لـ الصحة العالمية عن تطورات فيروس كورونا

يعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية غدا الثلاثاء ، فى الحادية عشرة صباحا ، مؤتمرا صحفيا عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، و يشمل المؤتمر الصحفي تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19.





و يشارك بالمؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي

وأوضح المكتب فى بيانه اليوم طريقة إرسال الأسئلة بملأ الاستمارة المرفقة في الرابط التالي:

http://www.emro.who.int/askemro.html

كما يمكن متابعة البث المباشر للمؤتمر الصحفي على منصات التواصل الاجتماعي كالتالي:

للمتابعة باللغة الإنجليزية: twitter.com/whoemro

للمتابعة باللغة العربية: facebook.com/WHOEMRO

للمتابعة باللغة العربية: www.youtube.com/c/WHOEMR