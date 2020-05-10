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أخبار العالم

وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 282 ألفا

الأحد 10/مايو/2020 - 09:05 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تجاوزت حول العالم حاجز الـ 282 ألف حالة.


ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه حول العالم رغم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها العديد من الدول لاحتوائه، حيث تخطت حصيلة الإصابات بالوباء حاجز الـ4 ملايين.


وسجلت الولايات المتحدة، مساء السبت، 1568 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد وفيات الجائحة في البلاد إلى 78 ألفا و746، استنادًا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.


وفي أوروبا، سجلت فرنسا وإسبانيا تراجعا في الإصابات بفيروس كورونا وكذلك في عدد الوفيات جراء الوباء، الأمر الذي يجعل من تخفيف الإجراءات والتدابير المتعلقة بالعزل أمرا حتميا، في حين ارتفع عدد الوفيات في بريطانيا بشكل معتدل.

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