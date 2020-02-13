أمجد الخولي: إجراءات الصين الوقائية أدت لتقليل نسبة الإصابة بـ كورونا ..فيديو

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري وبائيات منظمة الصحة العالمية بالمكتب الإقليمي للشرق الأوسط، إن الإجراءات الوقائية التي قامت بها الصين لمواجهة فيروس كورونا أدت إلى تقليل نسبة الإصابة.









وأضاف أمجد الخولي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دى إم سى" المذاع علي قناة "دى إم سى"، أن الإجراءات الوقائية التي حدثت في معظم دول العالم ومصر أدت إلى تقليل فرص الإصابة ولكن الخطر ما زال قائما طالما نسبة الإصابة متزايدة في الصين.





وأوضح أمجد الخولي ، أن هناك تنسيقا بين مختلف دول العالم لإعداد أبحاث حول فيروس كورونا ومنظمة الصحة العالمية وهناك مؤشرات إيجابية حول وجود علاج لفيروس خلال الأسابيع القليلة المقبلة.









وتابع أمجد الخولي ، أن فكرة إعداد لقاح لفيروس كورونا في حاجة لبعض الوقت لأنه يحتاج إلى تجربته على الحيوان.









واستكمل أمجد الخولي، أن خروج اللقاح من المقرر أن يخرج للنور بعد مرور التجارب الإكلينيكية وقد يأخذ 18 شهرا من الآن.